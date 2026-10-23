我是廣告 請繼續往下閱讀

義大利米蘭日前的抗議示威演變出暴力衝突，過程中一位65歲神父在教堂門口對示威者比中指，相關影片在社群網路上爆紅，許多網友甚至質疑影片是AI假造的。對此，該位神父西蒙尼（Giannicola Maria Simone）出面接受義大利媒體訪問，大方證實「畫面完全屬實」，且坦言自己並不後悔，稱那是在非常時刻「給予失控年輕人的一聲提醒」。綜合媒體報導，當天暴動人群從米蘭市中心向周邊擴散。當時身處聖亞歷山大教堂（Sant’Alessandro di Zebedia）的西蒙尼神父目擊了全過程。為了保護無辜民眾，他第一時間敞開教堂大門，收容了大量驚慌失措的遊客與路人避難。西蒙尼神父在接受訪問時平靜地還原了當時情況。他表示，當時一群身穿黑衣的年輕暴徒從教堂前走過，其中一名少年沒來由地主動朝他比出挑釁的中指，所以他便立即同樣豎起中指回敬。長期致力於青少年輔導工作的西蒙尼神父笑著表示，「我對年輕人的這種舉動並不感到意外，所以我當下也用同樣的手勢回應了他。但我的手勢既不帶有暴力意圖，也沒有要激化衝突的意思」。當被問及是否為此感到後悔時，西蒙尼神父語氣堅定地表示不需要後悔，「如果我動手打了人，那我確實該後悔，但我這輩子從未對任何人揮過拳頭。我今年65歲了，半輩子都在和年輕人打交道，有時候你必須讓他們明白『注意你自己在做什麼！』當然，如果不是當天那種混亂的暴動現場，我絕對不會做出這種動作」。西蒙尼神父透露，自己曾主動走向坐在教堂階梯上的幾名黑衣示威少年，試圖了解他們的動機，卻發現這些年輕人的內心驚人地空洞。神父回憶，這些孩子都是義大利本地青少年，當被問到為何要上街時，他們的回答卻非常含糊，「我們也不知道為什麼，大家都來了，所以我就跟著來了」。西蒙尼神父指出，這些年輕暴徒根本不知道自己究竟在做什麼，許多人甚至只是為了拍攝社群媒體的現場直播。對於這群在街頭引發動亂的年輕鬧事者，西蒙尼神父認為，雖然他們僅是屬於少數，但是卻投射出了當代社會極為普遍的病灶。西蒙尼神父表示，「如果現在的年輕人感到無聊、憤怒，那是因為我們這些大人把他們關了起來，只給他們留了一支智慧手機，一個完全虛假的東西」。面對即將到來的週末，神父坦言不知道市中心是否會再度陷入動盪，但他強調，若情勢再度趨於危險，他會毫不猶豫地再次在教堂中扮演庇護者的角色。