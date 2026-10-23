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▲基隆市長謝國樑晚上帶相關局處長與相關單位人員到中正區海濱里、三沙灣一帶關心無預警停電搶修進。（圖／基隆市府提供）

薔琵颱風越晚風雨越強，今（23）日晚上9點左右，基隆港吹起11級強陣風，沒想到城隍廟旁的人行地下道出入口的圍牆瞬間倒塌，紅磚頭散了一地，場面觸目驚心。市府獲報，立即前往清除，地下道也暫時封閉。對此，工務處長簡翊哲說，市長謝國樑獲報後非常重視，立即指示工務處前往勘察，以安全為第一考量。風勢實在太大，機車都難以停在路邊，甚至發生騎士在行駛中被吹倒在路邊。公務處、環保局獲報，立即到場進行安全性清除，地下道也封閉處理，安全為第一考量。因應薔琵來襲，基隆市災害應變中心在下午5點提升為一級開設，謝國樑晚上也帶領相關局處與相關單位人員到中正區海濱里、三沙灣一帶關心無預警停電搶修進度，並前往愛四路田寮河畔視察防範天文大潮之排水改善工程與防汛整備情形。謝國樑表示，三沙灣地區停電影響逾千戶，對居民夜間生活造成極大不便，期盼台電團隊全力支援，在最短時間內恢復供電；但他也特別叮囑台電基隆營業處，雖然用戶期盼電來很急，但安全永遠是第一順位，務必在確保自身安全的前提下進行搶修作業。市府呼籲，颱風影響期間請市民朋友盡量減少非必要外出，低窪地區住戶請配合做好防汛擋水準備；若發現任何災情或需協助事項，請立即撥打1999市民熱線或119通報，市府團隊將全天候嚴密監控水情與災情，全力守護市民生命財產安全。