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時間段 速球揮空率（Whiff %） 對手打擊率（BA） 例行賽 40.2% .174 季後賽 16.1% .364

數據指標 例行賽 季後賽 垂直位移（IVB） 15.3 14.0 手臂側向跑尾勁（Tail） 11.2 11.7 轉速（RPM） 2,635 2,559

2026年世界大賽即將開打，密爾瓦基釀酒人隊首戰一如既往推出今年例行賽表現宰制力十足的王牌火球男米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）擔綱先發。然而，即便他成功壓制教士隊與道奇隊的打線，但在季後賽前兩場先發中，他都未能投滿5局，且兩隊打者合計對他敲出了高達50顆界外球，大幅消耗了他的用球數。美媒《Sports Illustrated》分析指出，米澤羅斯基在季後賽遭遇最大挑戰的主因，出在他最具招牌的直球威脅性下滑。外界第一時間可能會推測這是源於體力下滑或球速衰退，畢竟米澤羅斯基今年例行賽已經投了183局，比去年多出41.2局。然而數據顯示，米澤羅斯基季後賽的直球平均球速高達101.0哩，甚至比例行賽的100.6哩还要快，且他在世界大賽G1登場前的過去45天內僅投了21.2局，獲得了充足的休息。根據美媒數據統計，米澤羅斯基的速球在季後賽下滑：既然不是因為體力下滑或球速衰退才讓米澤羅斯基的球變好打，那麼，究竟是什麼原因導致打者不再揮空他的百哩火球？例行賽時，打者對他投在好球帶上三分之一的高角直球打擊率僅.183；然而隨著季後賽情蒐加深與選球精準度提升，打者對他高角直球的打擊率一路飆升至.333。米澤羅斯基季後賽直球向上竄升的幅度減少了超過1吋（從例行賽的15.3吋降至14吋），轉速也從2635轉稍微下滑至2559轉。這微小的變化導致原本能讓打者揮空的球，如今全變成了打得到的界外球。儘管米澤羅斯基依然能穩定將直球塞入好球帶，季後賽好球率54%，與例行賽的53%相去不遠，但由於揮空率大幅下降，他必須耗費更多球數才能讓打者出局。世界大賽首戰球迷可以特別觀察米澤羅斯基的「投球機制」。當他處於最佳狀態時，出手後的右手會順勢劃過身體，揮至左腿大腿中段；但在國聯冠軍賽G1對陣道奇時，他的手臂揮擊速度不如以往，出手後的右手往往提前停在身體前方、僅到脛骨的高度。當時他的直球單場被右打者敲出3支安打，皆出現了減速動作過早停頓的狀況。面對光芒隊打線，米澤羅斯基能否找回直球應有的軌跡與減速流暢度，將是釀酒人能否在世界大賽開門紅的核心關鍵。