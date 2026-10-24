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薔琵颱風襲台，截至23日晚間已造成全國1死、350傷、逾3000件災情；回顧23日上午颱風圈尚未對南部造成影響時，Threads等社群平台上出現「高雄放錯颱風假」的聲音，顯然與事實有不小落差。根據中央氣象署資訊，高雄市沿海行政區23日起將出現7級以上平均風、10級以上陣風；但薔琵颱風逐漸靠近台灣陸地時，風速變慢，22日中午每小時移動20公里，23日每小時僅11公里，導致23日上午尚未感受到颱風威力，而是中午後才有明顯強陣風。臉書粉專《高雄好過日》同樣援引氣象署資訊，指出「依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第四條，放颱風假有三種標準：1. 風力 2.雨量 3. 影響通行上班課安全或致災之虞。風力的標準，簡單說就是平均風七級、陣風十級以上。」《高雄好過日》表示，「在昨晚發布的風力預報中，高雄沿海地區整天都達標。高雄沿海地區很難切割，也是重要產業、道路匯聚區域，過往均視為一體考量，放假本來就完全合乎法規。」有多名網友在社群軟體上貼出，梓官、湖內等地區午後均有明顯風浪，並且隨著天色越晚，雨勢也逐漸增強；即便是市區的巨蛋商圈，亦有民眾目擊大型帆布廣告在空中大幅擺盪，所幸經通報市府後，緊急處置，虛驚一場。此外，同樣有不少民眾原想撐傘外出擋雨，卻被強風吹到開花，乾脆放棄撐傘，寧願淋雨。隨著風雨入夜越來越明顯，Threads等社群平台上已不復見上午「放錯假」的聲音，取而代之的是提醒民眾外出要注意安全，甚至有一些民眾「向高市府道歉」，承認有停班課才是對的，形成強烈的對比。