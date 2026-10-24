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▲10月24日台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣，台中市已達停班停課標準，威秀影城以上所屬據點場次將預防性關閉。（圖／翻攝畫面）

▲秀泰影城暫未公告停業。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.16）

10月24日薔琵颱風持續影響台灣，全台共計13縣市宣布停班停課，各地電影院颱風天有營業嗎？威秀影城所有據點「場次將預防性關閉」；國賓影城、秀泰、in89尚未公告，《NOWNEWS》整理全台電影院營業異動，且持續更新整理。10月24日台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣，台中市已達停班停課標準，威秀影城以上所屬據點場次將預防性關閉，將視風雨狀況評估，於10月24日上午8點公告是否正常營業。如已於威秀官網或官方APP訂購上述地區之威秀影城10月24日場次者，若欲退票皆免收手續費，請於場次時間前2小時自行於線上辦理退費。影城臨櫃或超商購票者，或已提前領取餐點或列印紙本發票者，可於10月31日前出示憑證，至原購票影城臨櫃辦理退換票事宜。：未公告停業：未公告停業：未公告停業：因薔琵颱風來襲，為確保顧客及員工安全，10月24日(六)營業資訊將會視風雨評估調整，當日場次先作預防性關閉，預計早上8點後另行公告。10月24日台北獅子林新光影城暫停營業；桃園青埔新光影城、台北天母新光影城下午2點營業；台中中港新光影城、台南西門新光影城正常營業桃園站前in89、台中豐原in89皆於10月24日營業時間視風雨狀況滾動調整。高雄駁二in89正常營業