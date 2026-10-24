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10/24停班停課最新通知懶人包！13縣市周六防災假

（不斷更新）

台北市：今（10/24）日停止上班、停止上課。

新北市：今（10/24）日停止上班、停止上課。

基隆市：今（10/24）日停止上班、停止上課。

桃園市：今（10/24）日停止上班、停止上課。

新竹市：今（10/24）日停止上班、停止上課。

新竹縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

▲新北市10月24日受到薔琵颱風影響，持續停班停課。（圖／新北市政府提供）

台中市：今（10/24）日停止上班、停止上課。

苗栗縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

彰化縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

南投縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

雲林縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

▲ 台南今（24）日上午將脫離七級暴風圈影響，因此今日正常上班、正常上課。（圖／台南市府提供）

宜蘭縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

連江縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。

颱風影響還要多久？氣象署：今日午後會持續減弱

一直到薔琵颱風上午開始北上之後，風雨才會逐漸趨緩，但北部山區依舊還是要防豪雨等級的降雨。

到了中午之後風力才會較明顯減弱，但沿海空曠地區仍需防範9至10級強風。