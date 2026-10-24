中度颱風薔琵今（24）日持續影響台灣，稍早中心位置來到宜蘭東方的近海，中央氣象署表示，凌晨1時薔琵颱風中心掠過南方澳附近，但因為沒有完全進入陸地，因此不算登陸。但今天各地仍然要嚴防強風，北部地區雨勢要一直到周六下午才會開始趨緩。《NOWNEWS》也特別整理今天10月24日停班停課縣市，一共有13個縣市今天免上班上課，民眾千萬不要跑錯囉！
10/24停班停課最新通知懶人包！13縣市周六防災假（不斷更新）
📍北部地區
台北市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
新北市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
基隆市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
桃園市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
新竹市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
新竹縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
📍中部地區
台中市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
苗栗縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
彰化縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
南投縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
雲林縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
📍南部地區
嘉義縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
嘉義市：今（10/24）日正常上班、正常上課。
台南市：今（10/24）日正常上班、正常上課。
高雄市：今（10/24）日正常上班、正常上課。
屏東縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
📍東部地區
宜蘭縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
花蓮縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
台東縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
📍外島地區
澎湖縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
連江縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
金門縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
颱風影響還要多久？氣象署：今日午後會持續減弱
氣象署提到，薔琵颱風過去3小時持續向西移動，今天白天之後才會開始逐漸向北移動並慢慢遠離，10級風暴半徑籠罩台灣北部地區、宜蘭甚至北花蓮地區，因此北台灣地區目前的風雨相對相當明顯。一直到薔琵颱風上午開始北上之後，風雨才會逐漸趨緩，但北部山區依舊還是要防豪雨等級的降雨。
氣象署說，今天上午之後風力會進一步減弱，但北台灣與沿海仍有9至10級強風；到了中午之後風力才會較明顯減弱，但沿海空曠地區仍需防範9至10級強風。
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📍北部地區
台北市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
新北市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
基隆市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
桃園市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
新竹市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
新竹縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
台中市：今（10/24）日停止上班、停止上課。
苗栗縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
彰化縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
南投縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
雲林縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
📍南部地區
嘉義縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
嘉義市：今（10/24）日正常上班、正常上課。
台南市：今（10/24）日正常上班、正常上課。
高雄市：今（10/24）日正常上班、正常上課。
屏東縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
宜蘭縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
花蓮縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
台東縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
📍外島地區
澎湖縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
連江縣：今（10/24）日停止上班、停止上課。
金門縣：今（10/24）日正常上班、正常上課。
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颱風影響還要多久？氣象署：今日午後會持續減弱
氣象署提到，薔琵颱風過去3小時持續向西移動，今天白天之後才會開始逐漸向北移動並慢慢遠離，10級風暴半徑籠罩台灣北部地區、宜蘭甚至北花蓮地區，因此北台灣地區目前的風雨相對相當明顯。一直到薔琵颱風上午開始北上之後，風雨才會逐漸趨緩，但北部山區依舊還是要防豪雨等級的降雨。
氣象署說，今天上午之後風力會進一步減弱，但北台灣與沿海仍有9至10級強風；到了中午之後風力才會較明顯減弱，但沿海空曠地區仍需防範9至10級強風。
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