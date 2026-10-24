中央氣象署表示，中度颱風薔琵（國際命名 CHAMPI ）今（24）日凌晨1時左右掠過宜蘭南方澳附近，綜合各項觀測資料分析，颱風中心並未完全進入陸地，因此研判不算登陸。薔琵最新動態顯示，颱風中心持續在宜蘭東南東方近海移動，暴風圈仍籠罩台灣及馬祖。而今年第30號颱風「煙花」已於凌晨2時生成，中央氣象署指出，目前對台灣暫無直接影響。
薔琵颱風掠過南方澳不算登陸！中心最新位置、移動方向曝光
中央氣象署指出，薔琵颱風受地形影響，路徑出現偏折、打轉現象，颱風中心於今（24）日凌晨1時左右掠過宜蘭南方澳附近，綜合各種觀測資料分析，由於颱風中心並未完全進入陸地，因此不算登陸。
薔琵颱風24日5時的中心位置在宜蘭東南東方約110公里海面，以每小時19公里速度向北轉北北東進行，瞬間最大陣風每秒50公尺、相當於15級風，七級風平均暴風半徑280公里，暴風圈仍持續影響台灣及馬祖。
煙花颱風煙花凌晨2時生成！對台灣無直接影響
薔琵颱風影響台灣之際，西北太平洋又有新颱風生成，中央氣象署今（24）日凌晨3時30分發布消息，原位於威克島南方海面上的熱帶性低氣壓，已於凌晨2時增強為輕度颱風，編號第30號，國際命名為IN-FA，中文譯名為「煙花」。
中央氣象署預測，煙花颱風未來將向北轉西北西方向移動，目前對台灣沒有直接影響。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署指出，薔琵颱風受地形影響，路徑出現偏折、打轉現象，颱風中心於今（24）日凌晨1時左右掠過宜蘭南方澳附近，綜合各種觀測資料分析，由於颱風中心並未完全進入陸地，因此不算登陸。
煙花颱風煙花凌晨2時生成！對台灣無直接影響
薔琵颱風影響台灣之際，西北太平洋又有新颱風生成，中央氣象署今（24）日凌晨3時30分發布消息，原位於威克島南方海面上的熱帶性低氣壓，已於凌晨2時增強為輕度颱風，編號第30號，國際命名為IN-FA，中文譯名為「煙花」。
中央氣象署預測，煙花颱風未來將向北轉西北西方向移動，目前對台灣沒有直接影響。
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