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儘管科技股拋售潮暫時紓緩，但由於市場越來越擔心，美國、伊朗將再次爆發激烈衝突，週五美國西德州原油期貨（WTI）價格突破每桶100美元大關，當天美股主要指數也大多收黑，道瓊工業指數更是重挫652點。綜合《CNBC》等外媒報導，近來有消息聲稱，美國和以色列正在制定計劃，準備對伊朗發動新一輪襲擊，時間點很可能就在11月的美國期中選舉之後；伊朗方面則表示，它也做好了反擊的準備。相關消息刺激油價再度上漲，並進一步給股市帶來壓力。西德州原油期貨週五漲幅達3.8%，每桶收在103.27美元；國際布蘭特原油期貨亦上漲3.1%，每桶收在116.72美元，創下4月以來的最高價。23日收盤，美股道瓊工業指數下跌652.82點或1.23%，收52215.16點；標普500指數下跌39.75點或0.52%，收7623.68點；那斯達克綜合指數下跌53.52點或0.21%，收25955.34點；費城半導體指數則上漲47.49點或0.44%，收10779.46點。焦點個股方面，美國運通（American Express）傳出將裁員5%、約3500個職位會受到影響，理由是削減成本、「為AI的到來做準備」，週五該公司股價下跌近3.7%，為跌幅最大的道指成份股。