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▲Toyz被假釋的法院裁定書全網瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

來自香港的前「英雄聯盟」世界冠軍、知名網路直播主Toyz（劉偉健），因為在台灣販售毒品大麻煙彈被判刑4年2個月，入獄至今已經1年半的他，今（24）日凌晨突然瘋傳一張法務部刑事裁定書，表示Toyz的假釋申請已經被核准，最快可以在11月恢復自由。網友在Threads公開了一張「臺灣高等法院臺中分院的刑事裁定書」，上面寫著Toyz本名劉偉健的假釋申請，已經在10月19日被發函核准，因此台中高等法院在10月20日正式裁定「劉偉健假釋中付保護管束」，因為他先前已經服刑超過一半，因此只要完成行政手續就可以出獄，長達2年半的監獄生活劃下句點。除了出獄時間點，他能不能留在台灣也是大家關注焦點之一，根據《入出國及移民法》規定，外國人或是港澳居民在台灣被關之後，刑期滿、假釋出獄後會被強制驅逐出境；但因為他今年初已經在監獄跟台灣人女友篠崎泫登記結婚，因此未來是否可以留在台灣，仍是大家在乎關鍵。Toyz（劉偉健）過去是《英雄聯盟》S2電競世界冠軍，退役後改當實況主跟YouTuber，靠著毒舌跟「美食公道伯」爆紅，甚至在台灣開了手搖飲品牌「拾汣茶屋」，不過他在2021年被爆料販售二級毒品大麻菸彈遭起訴，最後被判處4年2個月，2024年5月正式入獄。