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薔琵颱風「打倒車檔要北上了」！半夜險登陸台灣

目前薔琵颱風已經來到宜蘭南南東方近海，打倒車檔準備向東北遠離台灣。

「台灣颱風論壇」也強調，不過根據氣象署觀測後分析，颱風中心並未完全進入陸地，所以只能算是「掠過」，不能說是登陸。

▲從氣象署發布的海上陸上警報單可以看到，薔琵颱風半夜的路徑超級詭異，先是在宜蘭外海繞一個圓圈之後準備要北上，還一度差點登陸台灣。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵最快上午就變輕度颱風！陸上警報下午至晚間解除

目前打轉快要結束，白天起就會逐漸北上，強度也在持續減弱中，最快白天上午就會變成輕度颱風。

下午到晚間就有機會解除陸警、今晚到深夜有機會解除海警。

北部地區、中部山區仍有局部大雨或豪雨機率