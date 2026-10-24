薔琵颱風半夜作怪！氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風目前已經來到宜蘭南南東方近海，打完倒車檔準備向東北遠離台灣，由於薔琵到達宜蘭外海時，半夜出現打轉、滯留的情況，其路線相當詭異特別，先是繞一圈之後才接著要北上，甚至中心一度差點登陸台灣陸地，不過中央氣象署認定這不算登陸，只能算是掠過，整體風雨到了下午就會開始趨緩。
薔琵颱風「打倒車檔要北上了」！半夜險登陸台灣
「台灣颱風論壇」提到，薔琵颱風在凌晨1時掠過宜蘭南方澳，蘇澳稍早測得最大陣風41m/s（相當於13級風），目前薔琵颱風已經來到宜蘭南南東方近海，打倒車檔準備向東北遠離台灣。
從氣象署發布的海上陸上警報單可以看到，薔琵颱風半夜的路徑超級詭異，先是在宜蘭外海繞一個圓圈之後準備要北上，這跟先前預估會出現打轉、滯留的狀況完全一致，就是因為跟台灣地形產生互相影響的關係。然而薔琵颱風中心甚至一度要登陸南方澳。「台灣颱風論壇」也強調，不過根據氣象署觀測後分析，颱風中心並未完全進入陸地，所以只能算是「掠過」，不能說是登陸。
薔琵最快上午就變輕度颱風！陸上警報下午至晚間解除
氣象署則表示，薔琵昨晚開始就出現打轉現象，今天清晨1點最接近台灣陸地，但並沒有登陸，僅從宜蘭南方澳近海掠過，目前打轉快要結束，白天起就會逐漸北上，強度也在持續減弱中，最快白天上午就會變成輕度颱風。
至於風雨影響到何時？陸警又何時會解除？氣象署則說，隨著薔琵颱風逐漸遠離，下午到晚間就有機會解除陸警、今晚到深夜有機會解除海警。降雨部分今天白天起，除了花東地區焚風不太會下雨，北部地區、中部山區仍有局部大雨或豪雨機率，其他地區也仍可能有零星降雨，但都會隨著時間逐漸減緩，周日颱風遠離後，各地氣溫開始回升，北部及東北部氣溫稍回升，東半部有局部短暫陣雨，北部為局部短暫陣雨後多雲，中南部地區為多雲到晴。
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「台灣颱風論壇」提到，薔琵颱風在凌晨1時掠過宜蘭南方澳，蘇澳稍早測得最大陣風41m/s（相當於13級風），目前薔琵颱風已經來到宜蘭南南東方近海，打倒車檔準備向東北遠離台灣。
從氣象署發布的海上陸上警報單可以看到，薔琵颱風半夜的路徑超級詭異，先是在宜蘭外海繞一個圓圈之後準備要北上，這跟先前預估會出現打轉、滯留的狀況完全一致，就是因為跟台灣地形產生互相影響的關係。然而薔琵颱風中心甚至一度要登陸南方澳。「台灣颱風論壇」也強調，不過根據氣象署觀測後分析，颱風中心並未完全進入陸地，所以只能算是「掠過」，不能說是登陸。
氣象署則表示，薔琵昨晚開始就出現打轉現象，今天清晨1點最接近台灣陸地，但並沒有登陸，僅從宜蘭南方澳近海掠過，目前打轉快要結束，白天起就會逐漸北上，強度也在持續減弱中，最快白天上午就會變成輕度颱風。
至於風雨影響到何時？陸警又何時會解除？氣象署則說，隨著薔琵颱風逐漸遠離，下午到晚間就有機會解除陸警、今晚到深夜有機會解除海警。降雨部分今天白天起，除了花東地區焚風不太會下雨，北部地區、中部山區仍有局部大雨或豪雨機率，其他地區也仍可能有零星降雨，但都會隨著時間逐漸減緩，周日颱風遠離後，各地氣溫開始回升，北部及東北部氣溫稍回升，東半部有局部短暫陣雨，北部為局部短暫陣雨後多雲，中南部地區為多雲到晴。
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