中度颱風薔琵逼近台灣，前進腳步卻突然急煞！其移速自昨日起從每小時約20公里急降至9公里，速度直接腰斬。氣象專家林得恩分析，這並非單純強度減弱，而是環境導引氣流減弱、進入北轉階段，以及「護國神山」中央山脈地形干擾等3大關鍵所致。
🟡薔琵颱風移速大減慢！導引氣流減弱失方向
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文分析，薔琵颱風自昨日白天起移動速度明顯放緩，時速由原先約 20 公里驟降至僅剩 9 公里。針對許多民眾好奇是否為颱風威力減弱，林得恩說明，颱風並非依自主意識行進，其行徑完全由周遭大尺度的「環境駛流場導引氣流」所牽引；當原本推動薔琵朝西北方向前進的駛流場減弱後，颱風前進推力隨之銳減，前進速度因而顯著下降，甚至短暫出現缺乏明確引導方向的停滯情況。
🟡颱風逐漸轉向北方行！氣流重組致移速下降
除了駛流場減弱，「路徑轉向」也是導致颱風移速大踩煞車的關鍵。林得恩指出，隨著大氣環境向北的分量持續增加，薔琵颱風正由原先的北北西路徑逐漸轉為向北行進。每當周圍氣流配置改變、颱風切入關鍵的轉向階段時，系統前進速率通常會同步滑落，且在轉向過渡期內，其運動路徑極容易出現短暫偏折、晃動等不規則軌跡。
🟡護國神山高地形發威！低層環流遭干擾偏折
最後一項重要變數，則與台灣的「護國神山」息息相關。林得恩強調，中央山脈地勢高聳險要，當颱風核心逐步逼近台灣東部或東北部海域時，龐大地形屏障往往會直接擾動颱風的低層風場環流，導致颱風原本規則的行徑產生偏折、減速或短暫停頓。不過林得恩也提醒，地形干擾程度仍取決於颱風中心與台灣陸地的距離、暴風圈環流結構紮實度以及移動角度，後續動態仍須密切監測。
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文分析，薔琵颱風自昨日白天起移動速度明顯放緩，時速由原先約 20 公里驟降至僅剩 9 公里。針對許多民眾好奇是否為颱風威力減弱，林得恩說明，颱風並非依自主意識行進，其行徑完全由周遭大尺度的「環境駛流場導引氣流」所牽引；當原本推動薔琵朝西北方向前進的駛流場減弱後，颱風前進推力隨之銳減，前進速度因而顯著下降，甚至短暫出現缺乏明確引導方向的停滯情況。
除了駛流場減弱，「路徑轉向」也是導致颱風移速大踩煞車的關鍵。林得恩指出，隨著大氣環境向北的分量持續增加，薔琵颱風正由原先的北北西路徑逐漸轉為向北行進。每當周圍氣流配置改變、颱風切入關鍵的轉向階段時，系統前進速率通常會同步滑落，且在轉向過渡期內，其運動路徑極容易出現短暫偏折、晃動等不規則軌跡。
🟡護國神山高地形發威！低層環流遭干擾偏折
最後一項重要變數，則與台灣的「護國神山」息息相關。林得恩強調，中央山脈地勢高聳險要，當颱風核心逐步逼近台灣東部或東北部海域時，龐大地形屏障往往會直接擾動颱風的低層風場環流，導致颱風原本規則的行徑產生偏折、減速或短暫停頓。不過林得恩也提醒，地形干擾程度仍取決於颱風中心與台灣陸地的距離、暴風圈環流結構紮實度以及移動角度，後續動態仍須密切監測。
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