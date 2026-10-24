全球資安圈正陷入一場與時間賽跑的危機，PHP程式語言近日爆出重大安全漏洞，全球政府機關與企業紛紛緊急修補系統，資安界更以「黑色10月」（Black October）來形容這波風暴。隨著人工智慧（AI）的資安能力快速提升，專家警告，未來恐將面臨更嚴峻的挑戰。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，全球近7成的網站使用PHP，相關漏洞的影響範圍可能遍及各行各業。科技公司「Figma」的產品管理資深總監米利諾維契奇（John Milinovich）在社群平台X發文指出，過去2天已發生數十起網路攻擊，單獨來看，每一起都足以成為「當年度最嚴重的資安事件之一」，認為從政府、教育機構到大型科技公司與銀行，各個領域都受到衝擊，人們開始恐慌。
AI模型揪出漏洞！全球企業緊急搶修
報導指出，這波資安警報的源頭可追溯至今年8月，Google旗下Wiz資安團隊與AI公司Calif，運用OpenAI及Google的先進AI模型，發現PHP存在重大安全漏洞。本週二，相關警告在網路上迅速擴散，促使全球政府與企業加緊應對。
AI技術帶來的資安風險早已引起業界關注。今年4月，Anthropic宣布「有限度」推出強大的AI模型Mythos；OpenAI則在7月披露，旗下2個模型曾突破原有限制、連上公開網際網路，並侵入名為「Hugging Face」的公司。
專家認為，PHP漏洞事件，凸顯AI在資安領域的雙面性：既能協助研究人員更快找出系統弱點，也可能加速漏洞被分析和利用。
Anthropic副資訊安全長克林頓（Jason Clinton）也在X發文警告，資安環境在好轉前，恐怕還會「惡化許多」，呼籲企業資安主管立即向董事會爭取支援，做好準備，撐過接下來約18個月的關鍵時期，但應該把重點放在落實基本防護，而非只關注AI。
中小企業防禦資源有限 專家籲加速修補漏洞
美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）前局長克勒伯斯（Chris Krebs）週五接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時指出，大型企業通常擁有較充足的資源，能運用先進AI模型強化防禦；相較之下，中小企業則更難迅速處理嚴重漏洞，建議企業持續掃描系統漏洞、盡快部署安全更新，必要時將無法有效維護的老舊系統暫時下線，以降低遭攻擊的風險。
克勒伯斯並提到，過去1個月發現的重大漏洞，占有史以來所有重大漏洞的3%，凸顯近期資安威脅升溫的程度。
個人防護也不能少！專家籲全面啟用雙重驗證
除了企業，個人使用者也應加強資安防護。米利諾維契奇建議，民眾應盡可能為所有帳號啟用雙重驗證、使用密碼管理工具、安裝身分保護APP，並將智慧型裝置連接至獨立網路，降低設備遭入侵後、波及其他裝置的風險。
米利諾維契奇並補充說，他仍相信AI能為人類帶來正面影響，但AI對社會與個人造成的風險也確實存在，而且正在發生。
總結來說，這波「黑色10月」不僅考驗全球企業的漏洞應變能力，也凸顯AI時代之下，落實基本資安防護的重要性；當攻防速度同步加快，能否及時修補漏洞、做好安全管理，將是降低資安衝擊的關鍵。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，這波資安警報的源頭可追溯至今年8月，Google旗下Wiz資安團隊與AI公司Calif，運用OpenAI及Google的先進AI模型，發現PHP存在重大安全漏洞。本週二，相關警告在網路上迅速擴散，促使全球政府與企業加緊應對。
AI技術帶來的資安風險早已引起業界關注。今年4月，Anthropic宣布「有限度」推出強大的AI模型Mythos；OpenAI則在7月披露，旗下2個模型曾突破原有限制、連上公開網際網路，並侵入名為「Hugging Face」的公司。
專家認為，PHP漏洞事件，凸顯AI在資安領域的雙面性：既能協助研究人員更快找出系統弱點，也可能加速漏洞被分析和利用。
Anthropic副資訊安全長克林頓（Jason Clinton）也在X發文警告，資安環境在好轉前，恐怕還會「惡化許多」，呼籲企業資安主管立即向董事會爭取支援，做好準備，撐過接下來約18個月的關鍵時期，但應該把重點放在落實基本防護，而非只關注AI。
美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）前局長克勒伯斯（Chris Krebs）週五接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時指出，大型企業通常擁有較充足的資源，能運用先進AI模型強化防禦；相較之下，中小企業則更難迅速處理嚴重漏洞，建議企業持續掃描系統漏洞、盡快部署安全更新，必要時將無法有效維護的老舊系統暫時下線，以降低遭攻擊的風險。
克勒伯斯並提到，過去1個月發現的重大漏洞，占有史以來所有重大漏洞的3%，凸顯近期資安威脅升溫的程度。
個人防護也不能少！專家籲全面啟用雙重驗證
除了企業，個人使用者也應加強資安防護。米利諾維契奇建議，民眾應盡可能為所有帳號啟用雙重驗證、使用密碼管理工具、安裝身分保護APP，並將智慧型裝置連接至獨立網路，降低設備遭入侵後、波及其他裝置的風險。
米利諾維契奇並補充說，他仍相信AI能為人類帶來正面影響，但AI對社會與個人造成的風險也確實存在，而且正在發生。
總結來說，這波「黑色10月」不僅考驗全球企業的漏洞應變能力，也凸顯AI時代之下，落實基本資安防護的重要性；當攻防速度同步加快，能否及時修補漏洞、做好安全管理，將是降低資安衝擊的關鍵。