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颱風「薔琵」侵襲日本沖繩縣先島群島，石垣島、宮古島等地接連傳出災情，不僅出現民眾受傷、路樹倒塌及交通號誌損壞，停電戶數更攀升至約1.5萬戶。綜合日本媒體報導，薔琵颱風為當地帶來強風豪雨，沖繩縣西表島大原地區23日下午測得最大瞬間風速每秒51.7公尺，創當地10月觀測史上新高。石垣市街頭有路樹遭強風吹倒，交通號誌也受到破壞，部分道路散落雜物，風雨威力驚人。宮古島市一名70多歲女性，在住家停車場遭強風吹倒，造成右腳骨折；與那國島則有一名7歲女童遭破裂的窗玻璃割傷頭部。截至24日清晨，日本媒體報導沖繩縣至少有2人受傷。停電情況同樣嚴峻。沖繩電力統計，截至24日上午5時，石垣市、竹富町等地約1.5萬戶停電，部分商店也因風雨暫停營業。航空交通方面，JAL取消5班台灣出發或抵達的國際航班，以及20班日本國內線；ANA則取消15班往返宮古島等地的航班，合計影響超過4600名旅客。除了強風，豪雨也為當地帶來淹水風險。宮古島市12小時累積雨量達205.5毫米，創當地10月同期觀測紀錄，部分農田遭雨水淹沒，低窪地區也傳出積水。氣象單位並警告，先島群島仍須防範豪雨、土石災害及沿岸巨浪。日本媒體指出，薔琵颱風24日清晨仍在與那國島西北方海域附近徘徊，沖繩部分地區的風雨影響恐持續。接下來，薔琵預計朝九州方向移動，後續須留意颱風與秋雨鋒面交互作用帶來的強降雨。原文連結：