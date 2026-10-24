薔琵颱風23日晚間在北部出現強風大雨影響，加上北部地區今（24）日繼續停班停課，不少人都覺得這波風雨會持續到至少清晨。然而天氣粉專「天氣即時預報」，就表示，雖然薔琵颱風一度非常靠近台灣，但半夜北北基卻出現一大塊幾乎無陣風的區域，許多民眾清晨醒來還以為颱風走了，其實這最大的原因就是因為薔琵的環流結構碰上台灣地形這個大魔王，直接被從中截斷破壞，目前已經快要散光，衛星雲圖也看不見扎實的螺旋狀。
台灣根本殺豬刀！薔琵颱風遭破壞「衛星雲圖變超醜」
「天氣即時預報」在社群平台表示「凌晨4時，薔琵颱風中心結構幾乎散掉了，北北基宜陣風也迅速降低，但其餘地區（颱風外圍）仍有較強風勢。颱風正在北轉，即將進入遠離台灣階段」、「北北基，出現了一大塊幾乎沒有陣風的區域」。
《NOWNEWS》記者實際在昨天晚間11點時外出，信義區其實還在狂風暴雨當中，但到了半夜1點至清晨5點多這段時間，突然雨勢跟強風全部驟然停止，還跟友人感到非常困惑表示：「不是會影響到今天下午嗎？」結果看了「天氣即時預報」粉專才知道，原來是薔琵颱風的結構碰到台灣地形後直接快要散掉了！中央氣象署最新衛星雲圖也可以看到，薔琵已經不見扎實的螺旋狀，整體快要散光。
薔琵颱風半夜繞一圈「要北上卻快散光」！風勢、雨勢都將逐漸減弱
「天氣即時預報」提到，薔琵颱風稍早，在台灣東北角「逛」了一圈，最後僅以1至2公里之差，掠過「宜蘭南澳」，險些登陸台灣，北北基宜因此出現了相當猛烈的風勢。好消息是，從圖中也可以看出，颱風結構經過這麼一繞，幾乎「快散光了」，已明顯不見其旋轉結構，強度也迅速減弱中。
「天氣即時預報」說，由於颱風本身快速減弱，且逐漸離開，以西半部來說，風向已轉為「西北風至西風」，沒了強北風灌入平原，風勢將比先前減弱。不過，不少地區還是在暴風圈內，風勢減弱過程，仍有陣風出現；南屏東（恆春半島）及蘭嶼、綠島，風勢反而因氣流方向改變而增強，未來6小時注意；颱風雖減弱，但雲系仍多，因此多數地區今天還是陣雨，但「愈晚降雨機會愈低」。
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「天氣即時預報」在社群平台表示「凌晨4時，薔琵颱風中心結構幾乎散掉了，北北基宜陣風也迅速降低，但其餘地區（颱風外圍）仍有較強風勢。颱風正在北轉，即將進入遠離台灣階段」、「北北基，出現了一大塊幾乎沒有陣風的區域」。
《NOWNEWS》記者實際在昨天晚間11點時外出，信義區其實還在狂風暴雨當中，但到了半夜1點至清晨5點多這段時間，突然雨勢跟強風全部驟然停止，還跟友人感到非常困惑表示：「不是會影響到今天下午嗎？」結果看了「天氣即時預報」粉專才知道，原來是薔琵颱風的結構碰到台灣地形後直接快要散掉了！中央氣象署最新衛星雲圖也可以看到，薔琵已經不見扎實的螺旋狀，整體快要散光。
「天氣即時預報」提到，薔琵颱風稍早，在台灣東北角「逛」了一圈，最後僅以1至2公里之差，掠過「宜蘭南澳」，險些登陸台灣，北北基宜因此出現了相當猛烈的風勢。好消息是，從圖中也可以看出，颱風結構經過這麼一繞，幾乎「快散光了」，已明顯不見其旋轉結構，強度也迅速減弱中。
「天氣即時預報」說，由於颱風本身快速減弱，且逐漸離開，以西半部來說，風向已轉為「西北風至西風」，沒了強北風灌入平原，風勢將比先前減弱。不過，不少地區還是在暴風圈內，風勢減弱過程，仍有陣風出現；南屏東（恆春半島）及蘭嶼、綠島，風勢反而因氣流方向改變而增強，未來6小時注意；颱風雖減弱，但雲系仍多，因此多數地區今天還是陣雨，但「愈晚降雨機會愈低」。
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