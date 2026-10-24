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台灣根本殺豬刀！薔琵颱風遭破壞「衛星雲圖變超醜」

「北北基，出現了一大塊幾乎沒有陣風的區域」。

原來是薔琵颱風的結構碰到台灣地形後直接快要散掉了！中央氣象署最新衛星雲圖也可以看到，薔琵已經不見扎實的螺旋狀，整體快要散光。

▲凌晨4時，薔琵颱風中心結構幾乎散掉了，北北基宜陣風也迅速降低，記者清晨5時站在台北信義區，看起來根本不像有颱風。（圖/天氣即時預報臉書）

薔琵颱風半夜繞一圈「要北上卻快散光」！風勢、雨勢都將逐漸減弱

從圖中也可以看出，颱風結構經過這麼一繞，幾乎「快散光了」，已明顯不見其旋轉結構，強度也迅速減弱中。

不少地區還是在暴風圈內，風勢減弱過程，仍有陣風出現

颱風雖減弱，但雲系仍多，因此多數地區今天還是陣雨，但「愈晚降雨機會愈低」。