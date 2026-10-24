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法國巴黎近郊，當地時間23日驚傳隨機槍擊事件，已知造成1人死亡、5人受傷，包括1名12歲女童。當地警方已逮捕1名39歲男子，法國反恐檢察機關也介入調查，釐清案件是否涉及恐怖主義、種族主義。綜合法國媒體報導，槍擊事件發生於巴黎西南方的伊夫林省特拉普市（Trappes），槍手沿途、在不同地點向民眾開火，造成多人死傷。報導指出，1名12歲女童傷勢嚴重，身中8槍，被送往巴黎的內克爾兒童醫院（Hôpital Necker）接受手術。女童母親事後受訪時心痛的表示，無法理解怎麼會有人對一個孩子做出這種事：「我女兒才12歲，她只是去游泳池玩，結果就被一個懦夫開槍打傷...你能想像這對一個12歲的孩子來說意味著什麼嗎？太令人難過了……她什麼都沒做錯，不該遭受這樣的對待。」女童母親並補充說，她在女兒動手術前見了一面，女兒當時意識清醒也很堅強，但她的肝臟、腎臟、手臂和大腿都受了傷，還透露案發時女兒戴著頭巾，認為這也許就是槍手襲擊她的原因。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）親赴特拉普視察，譴責這起事件為「帶有種族主義的恐怖攻擊」，強調法國不能向這些行為或思想讓步。據悉，槍手在犯案後逃往鄰近小鎮夸尼耶爾（Coignières），並在那裡被拘捕，案件將由反恐檢察機關進一步調查。至於犯案動機、是否構成恐怖攻擊，槍手是否根據膚色、族裔或宗教背景而選擇攻擊對象，細節仍有待釐清。原文連結：