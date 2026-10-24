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▲中央氣象署定量降水預報顯示，西半部白天仍有顯著雨勢，入夜至明晨各地降雨將明顯趨緩。（圖／中央氣象署 cwa.gov.tw）

▲氣象署公布光復節連假降雨趨勢，週日（25日）起颱風遠離，中南部恢復多雲到晴好天氣。（圖／中央氣象署）

中度颱風薔琵今（24）日清晨1點掠過南方澳近海，隨後原地打轉並預計向北移動！氣象署預報中心副主任伍婉華於稍早6時40分颱風警報記者會中表示，颱風暴風圈已持續縮小，最快今天下午至晚間有望解除陸上颱風警報。不過迎風面轉為西半部，桃竹苗山區仍須嚴防局部豪雨。伍婉華表示，薔琵颱風昨夜在東北方海面打轉，今晨1點掠過南方澳近海，清晨6點中心位於宜蘭東南東方約110公里海面上，隨後將轉向北上。在掠過陸地過程中強度持續減弱，七級風暴風半徑縮至280公里，十級風暴風半徑降至90公里。目前澎湖與巴士海峽已脫離警戒，陸地暴風圈將由南往北陸續脫離，白天不排除減弱為輕度颱風。降雨分布出現重大轉移！伍婉華指出，東半部降雨已明顯停歇，但隨著颱風北移，迎風面轉為西半部地區。竹苗山區清晨出現時雨量30至40毫米降雨，達局部豪雨標準。氣象署持續發布豪雨特報，提醒桃竹苗山區嚴防豪雨，台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。隨著風雨最劇烈時段已過，氣象署預估，最快今天下午至晚間有機會解除陸警，今晚至深夜解除海警。不過附近海面風浪仍大，北部與東北部海面浪高達6公尺以上，各海面嚴防長浪。昨夜三貂角出現17級以上強陣風，目前恆春半島仍維持陸上強風橙色燈號，預估今夜風力才會明顯減弱。受過山沉降氣流影響，花東地區清晨出現強烈焚風，台東清晨3點飆出39.3度極端高溫（發布紅色燈號），花蓮亦達37.3度。伍婉華說明，明日（25日）起颱風遠離、天氣回穩，北部短暫雨後轉多雲，中南部恢復多雲到晴；各地氣溫明顯回暖，北部高溫回升至29度，中南部可達31至32度。