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▲田馥甄的寶寶被摔到地上粉身碎骨。（圖／翻攝自IG@hebe_tien_0330）

颱風薔琵持續籠罩台灣，甚至讓全台灣幾乎放了2天的颱風假，而外頭的狂風暴雨也影響到了金曲歌后田馥甄（Hebe），她昨（23）日深夜在IG發限時動態表示，放在家裡浴室的公仔「寶寶」直接摔到地面粉身碎骨，掀起許多討論。田馥甄深夜在IG公開自己的颱風天狀況，「聽到浴室發出聲音，原來是被颱風吹碎的寶寶。」附上了一張收藏公仔摔在地面，斷成3塊的照片，讓人看了相當心碎。除了颱風天，田馥甄也將推出全新專輯《要去什麼地方》，同時宣布再次唱進小巨蛋，預計12月12、13、15、18、19、20日連開6場演唱會，門票採抽選實名制，目前已經全數完售。薔琵颱風外圍環流帶來猛烈雨彈，宜蘭地區日累積雨量已突破488毫米，直逼超大豪雨等級標準，預估宜蘭山區會有超大豪雨，雙北、桃園及新竹山區則有大豪雨發生的機率，因此今日除了南部、東部、離島地區，其他縣市繼續停班停課。