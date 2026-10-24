我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）當地時間23日表示，不排除再次對伊朗採取軍事行動；伊朗則揚言，若美國與以色列重啟攻擊，將把報復範圍擴大至波斯灣的海底通訊電纜，若成真，恐進一步衝擊區域網路連線及金融交易，讓中東局勢再添變數。根據《路透社》報導，川普23日在佛羅里達州一場造勢活動中表示，美國可能再展開一次小規模的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動，但未透露具體時間與攻擊計畫。面對美方可能再度動武，伊朗也釋出強硬訊號。2名伊朗高階安全官員向《路透社》透露，德黑蘭已擬定相關計畫，一旦美國與以色列再次攻擊伊朗，將可能鎖定波斯灣海底通訊電纜。伊朗官員並表示，若電纜遭到破壞，德黑蘭還可能設法阻止維修，以延長通訊中斷時間。伊朗革命衛隊高階官員賈瓦尼（Yadollah Javani）日前也曾警告，若伊朗基礎設施遭到攻擊，就可能鎖定荷姆茲海峽海底的7條主要網路電纜。這些電纜是區域跨境通訊的重要設施，一旦多條線路同時受損，可能影響網路服務、金融交易、電子商務及雲端運算。不過，電信研究機構「TeleGeography」指出，經過荷姆茲海峽的國際網路頻寬占比不到1%，即使相關電纜遭到破壞，全球網路受到的直接衝擊可能有限，但波斯灣周邊國家的通訊與數位服務則可能面臨風險。隨著美伊緊張關係持續升高，外界越發關注若戰事再度擴大，衝擊是否將從軍事與能源領域，進一步蔓延至區域數位基礎設施。原文連結：