中颱薔琵受到導引氣流偏弱與台灣地形影響，昨晚路徑不斷偏西，出現原地打轉、滯留的狀況，甚至在今（24）日凌晨一點超級緊貼宜蘭陸地，最近只差到1公里就要登陸，不過中央氣象署則綜觀數據分析，認定這只是掠過宜蘭南方澳近海，但並不能算是登陸，薔琵颱風差點就能打破57年來最晚登陸台灣的紀錄。而根據氣象署最新觀測，薔琵颱風即將開始北上，預估最快下午就能解除陸上颱風警報。
貼著宜蘭「只差1公里登陸」！薔琵差點破57年紀錄
氣象粉專「台灣颱風論壇」團隊在凌晨1點時貼出薔琵颱風定位照片，可以看出半夜薔琵最接近台灣的時候，距離宜蘭蘇澳最近約1公里，幾乎緊貼著陸地。不少人都看傻表示：「這個一公里到底是怎樣啦！要登陸不登陸的」、「結果自己調皮直接被台灣地形制裁了」、「哈哈哈只差一公里真的超級鬧」。
然而即便只是1公里的差距，氣象署綜合各觀測資料分析，判定是「未登陸」，僅從宜蘭南方澳近海掠過，目前打轉快要結束，白天起就會逐漸北上。值得一提的是，如果薔琵颱風深夜有登陸的話，那將會打破57年前、1969年的強颱艾爾西紀錄，當年艾爾西颱風在中秋節9月26日登陸宜花交界處後，對台灣造成重大災情，成為最晚登陸台灣的颱風，紀錄差點在今天凌晨被薔琵打破。
薔琵颱風原地打轉結束準備北上！陸警最快下午解除
氣象署表示，目前薔琵颱風的原地打轉路徑已經結束，準備轉向北上，強度也會開始持續減弱，七級暴風圈半徑已經從320公里縮至280公里，白天就可能會減弱成輕度颱風，氣象署預估最快今天下午至晚間有機會解除陸警，今晚至深夜解除海警。
氣象署說，雖然雨勢會持續趨緩，不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。但強風特報也持續中，預計也是午後才會開始逐漸減弱，請今天白天要外出的民眾要多加留意安全。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」團隊在凌晨1點時貼出薔琵颱風定位照片，可以看出半夜薔琵最接近台灣的時候，距離宜蘭蘇澳最近約1公里，幾乎緊貼著陸地。不少人都看傻表示：「這個一公里到底是怎樣啦！要登陸不登陸的」、「結果自己調皮直接被台灣地形制裁了」、「哈哈哈只差一公里真的超級鬧」。
然而即便只是1公里的差距，氣象署綜合各觀測資料分析，判定是「未登陸」，僅從宜蘭南方澳近海掠過，目前打轉快要結束，白天起就會逐漸北上。值得一提的是，如果薔琵颱風深夜有登陸的話，那將會打破57年前、1969年的強颱艾爾西紀錄，當年艾爾西颱風在中秋節9月26日登陸宜花交界處後，對台灣造成重大災情，成為最晚登陸台灣的颱風，紀錄差點在今天凌晨被薔琵打破。
氣象署表示，目前薔琵颱風的原地打轉路徑已經結束，準備轉向北上，強度也會開始持續減弱，七級暴風圈半徑已經從320公里縮至280公里，白天就可能會減弱成輕度颱風，氣象署預估最快今天下午至晚間有機會解除陸警，今晚至深夜解除海警。
氣象署說，雖然雨勢會持續趨緩，不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。但強風特報也持續中，預計也是午後才會開始逐漸減弱，請今天白天要外出的民眾要多加留意安全。
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