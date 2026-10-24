我是廣告 請繼續往下閱讀

貼著宜蘭「只差1公里登陸」！薔琵差點破57年紀錄

距離宜蘭蘇澳最近約1公里，幾乎緊貼著陸地。

成為最晚登陸台灣的颱風，紀錄差點在今天凌晨被薔琵打破。

▲薔琵颱風半夜在宜蘭近海打轉，一度差點登陸，不過最後只差1公里，氣象署判定只是「掠過」不算登陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風原地打轉結束準備北上！陸警最快下午解除

，七級暴風圈半徑已經從320公里縮至280公里，白天就可能會減弱成輕度颱風，氣象署預估最快今天下午至晚間有機會解除陸警，今晚至深夜解除海警。

不過北部地區山區仍要嚴防豪雨；台中以北、南投、台南及雲林以南山區防局部大雨，整體雨勢預估在今晚至明晨趨緩。