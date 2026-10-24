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被切死+渴死！薔琵深夜路徑繞圈被制裁消散

不過其實台灣地形大概只佔了其中一部分角色啦！台灣目前周遭的環境除了有乾空氣外，垂直風切也很大

不過這麼大型的颱風，環流要徹底消失也要一點時間

▲中度颱風薔琵今晨掠過南方澳近海打轉，今晨暴風圈縮小並逐漸轉向北方移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台灣真的是颱風天敵！薔琵一夜暴風圈消瘦：台灣好可怕

薔琵減弱的速度應該會比預期來得快很多，目前路徑已經快轉完一圈準備要北上了，

七級暴風圈半徑320公里變成僅剩280公里，強度持續減弱當中，氣象署預估最快上午轉輕颱、下午解除陸警。