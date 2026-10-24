薔琵颱風昨晚開始接近台灣後，受到台灣地形影響，出現原地打轉的情況，一度還差點登陸宜蘭南方澳，然而也因為這樣的路徑，直接讓薔琵颱風被台灣陸地摧殘一整晚。氣象粉專「台灣颱風論壇」也提到， 薔琵已經漸漸不成颱樣，除了台灣地形外，還有周遭乾空氣、垂直風切也大，薔琵完全是被渴死加上切死的。而根據中央氣象署最新觀測，薔琵颱風一夜之間七級暴風圈半徑320公里變成僅剩280公里。
被切死+渴死！薔琵深夜路徑繞圈被制裁消散
「台灣颱風論壇」表示，經過一夜台灣陸地的摧殘， 薔琵已經漸漸不成颱樣，不過其實台灣地形大概只佔了其中一部分角色啦！台灣目前周遭的環境除了有乾空氣外，垂直風切也很大，薔琵颱風可以說是被渴死跟被切死的。
「台灣颱風論壇」也說，不過這麼大型的颱風，環流要徹底消失也要一點時間，現在只是對流剛消下去，降雨應該會比預期來得少；但廣大的風場都還在，看西半部山區的地形雨及沿海的風還是不小就是最好的證明。
台灣真的是颱風天敵！薔琵一夜暴風圈消瘦：台灣好可怕
「但是怎麼掙扎，薔琵都已經是強弩之末」，台灣颱風論壇指出，薔琵減弱的速度應該會比預期來得快很多，目前路徑已經快轉完一圈準備要北上了，白天各地風雨就會隨著颱風的減弱與暴風圈的遠離慢慢轉小囉！
貼文曝光後，不少網友也紛紛回應「颱風：不要老是叫我去台灣，可怕的國家」、「沒有颱風願意到台灣來，自討苦吃」、「本來順順的擦邊就好，還可以去日本玩，就硬要來弄台灣，直接被制裁到四不像，連螺旋狀都沒了」。然而根據氣象署最新觀測，其衛星雲圖可以看出薔琵已經出現分散且不具螺旋的狀態，且經過一夜打轉後，七級暴風圈半徑320公里變成僅剩280公里，強度持續減弱當中，氣象署預估最快上午轉輕颱、下午解除陸警。
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「台灣颱風論壇」表示，經過一夜台灣陸地的摧殘， 薔琵已經漸漸不成颱樣，不過其實台灣地形大概只佔了其中一部分角色啦！台灣目前周遭的環境除了有乾空氣外，垂直風切也很大，薔琵颱風可以說是被渴死跟被切死的。
「台灣颱風論壇」也說，不過這麼大型的颱風，環流要徹底消失也要一點時間，現在只是對流剛消下去，降雨應該會比預期來得少；但廣大的風場都還在，看西半部山區的地形雨及沿海的風還是不小就是最好的證明。
「但是怎麼掙扎，薔琵都已經是強弩之末」，台灣颱風論壇指出，薔琵減弱的速度應該會比預期來得快很多，目前路徑已經快轉完一圈準備要北上了，白天各地風雨就會隨著颱風的減弱與暴風圈的遠離慢慢轉小囉！
貼文曝光後，不少網友也紛紛回應「颱風：不要老是叫我去台灣，可怕的國家」、「沒有颱風願意到台灣來，自討苦吃」、「本來順順的擦邊就好，還可以去日本玩，就硬要來弄台灣，直接被制裁到四不像，連螺旋狀都沒了」。然而根據氣象署最新觀測，其衛星雲圖可以看出薔琵已經出現分散且不具螺旋的狀態，且經過一夜打轉後，七級暴風圈半徑320公里變成僅剩280公里，強度持續減弱當中，氣象署預估最快上午轉輕颱、下午解除陸警。
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