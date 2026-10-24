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▲卡米內羅（Junior Caminero）例行賽轟出42發全壘打，光芒需要他的長打火力突破釀酒人投手群。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界大賽今（24）日上午8時在密爾瓦基開打，由美聯龍頭坦帕灣光芒作客國聯第一的密爾瓦基釀酒人。兩支球隊都要爭奪隊史首座世界大賽冠軍，首戰將由光芒馬丁尼茲（Nick Martinez）對決釀酒人火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）。除了強投交鋒，米肖羅斯基能否延長局數、光芒長打能否甦醒，以及密爾瓦基相隔44年再迎世界大賽，都是首戰焦點。米肖羅斯基本季繳出16勝5敗、防禦率1.80，174.2局飆出252次三振，是國聯塞揚獎頭號熱門。他例行賽共有1115球達到時速100英里以上，最快球速105.5英里，甚至有機會在世界大賽改寫球速紀錄。不過，他進入季後賽後尚未完全展現例行賽的宰制力。前兩場先發合計只投8.1局，失3分、送出11次三振，兩場都沒能投滿5局。對手的策略相當一致，就是保護好球帶、不斷破壞界外球，迫使他增加用球數。米肖羅斯基前兩場登板釀酒人最終都贏球，但若首戰仍無法深入比賽，就得提早動用後援投手。釀酒人牛棚是球隊季後賽7勝1敗的重要支柱，然而世界大賽最多可能進行7場，王牌能多吃一局，就能替牛棚保留更多體力。光芒首戰則由36歲的馬丁尼茲先發，他例行賽取得15勝6敗、防禦率3.10，季後賽1勝0敗、防禦率3.00。光芒選擇把拉斯穆森（Drew Rasmussen）留到G2，馬丁尼茲能否以控球及變速球拖住釀酒人，將決定客隊能否搶下開門紅。比較例行賽進攻數據，釀酒人在上壘率、長打率、攻擊指數、得分及保送等項目均優於光芒；不過光芒有一項明顯優勢，就是全壘打比釀酒人多出15支。釀酒人例行賽團隊全壘打數並列大聯盟倒數第2，攻擊模式更仰賴上壘、跑壘及連續安打。光芒則需要靠長打快速改變比分，避免落入釀酒人最擅長的牛棚與小球節奏。只是進入季後賽後，兩隊的長打表現卻出現反轉。釀酒人已轟出季後賽最多的10支全壘打，光芒則只有7轟。因此，卡米內羅（Junior Caminero）的狀態格外重要。例行賽敲出42轟的他，直到美聯冠軍賽G6才擊出今年季後賽首轟。如果這一棒能讓他找回長打手感，光芒才有機會在米肖羅斯基及釀酒人強大牛棚面前製造足夠分數。密爾瓦基上一次舉辦世界大賽，已經是1982年10月17日。當時釀酒人仍屬於美聯，光芒甚至要再過16年才成立。1982年世界大賽G5，釀酒人傳奇球星楊特（Robin Yount）單場4打數4安打、包含1支全壘打，幫助球隊擊敗紅雀並取得3勝2敗聽牌優勢，可惜隨後作客聖路易連輸兩場，與冠軍擦身而過。相隔44年，世界大賽終於重返密爾瓦基。釀酒人本季例行賽拿下隊史新高103勝，季後賽先淘汰教士，再以4連勝橫掃衛冕軍道奇，挾著7勝1敗的氣勢進軍世界大賽。光芒則以98勝稱霸美聯，先橫掃洋基，再以4勝2敗淘汰守護者。這也是自1980年以來，世界大賽再度出現兩支從未奪冠的球隊正面交鋒，無論系列賽結果如何，大聯盟都將迎來一支新科世界冠軍。