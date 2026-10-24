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🟡南港巨貓「冬冬」變大怒貓、民眾跌坐在地被吹走

🟡充氣骰子馬路上瘋狂翻滾！眾笑：命運還是機會

🟡文化大學風太強、室內也難擋！路上機車被吹翻、騎士緊抱路燈

🟡瘋狂旋轉門、空降水塔嚇死人！路邊警衛亭被吹飛

中央氣象署表示，薔琵颱風（國際命名CHAMPI）今（24）日7時中心位置在宜蘭東方約130公里海面上，預計將結束「原地打轉」向北移動。半夜至今上午是薔琵風雨影響最劇烈時段，各地都傳出風勢相當誇張的災情畫面，像是南港CITYLINK民眾坐地上被吹走、路上大型裝置隨處飛、文化大學騎士緊抱路燈、瘋狂旋轉門、空中掉水塔，處處險象環生，《NOWNEWS今日新聞》整理災情重點一次看。CITYLINK南港店最知名的巨型橘貓「冬冬」，在颱風來襲時已用罩黑網、帆布防颱，但在劇烈風勢下，仍被吹成「大怒貓」，由於現場全是磁磚地板，在風大地滑的狀況下，甚至出現民眾跌坐在地上「直接被吹走」的誇張情況。台北市長安西路上，店家原先掛在外頭招牌裝飾的充氣骰子疑似被強風吹落，深夜被民眾拍下在大馬路上不停翻轉的畫面，還莞爾表示：「迎面飛來🎲到底是命運還是機會」，眾人接力追蹤骰子下落，最後被拍到骰子本尊卡在華南銀行裡。陽明山文化大學因為地勢關係，一向是強風重災區，文化大學學生連在室內都難擋強風來襲，落地窗被吹開，屋內緊急逃生照明燈、管線四散，相當驚人。文化大學戶外風勢更離譜，馬路上機車全被吹倒，戴著安全帽的騎士只能緊緊抱住路燈，避免被強風吹走。薔琵颱風今（24）日凌晨卡在台灣東北角附近，由於颱風中心十分貼近宜蘭，颱風核心直接攻擊北北基宜，北部更出現「瘋狂旋轉門」，以及從空中掉落的水塔，路邊荒廢的警衛亭被吹飛。