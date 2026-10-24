前往蝦皮智取店領包裹，打開櫃門竟是一罐家庭號牛奶！一名買家日前網購電烙工具，開櫃驚見無蓋鮮奶紙盒，原以為是惡作劇，仔細看才發現商品全裝在裡面。極致環保包材曝光後，連官方小編都留下「……」無言，更讓全網苦主爆共鳴直呼「收過便當盒的才崩潰」。
🟡智取櫃驚見鮮奶盒！超狂無蓋包裝買家看傻
該名買家在Threads發文表示，前往智取店輸入取件碼後，櫃內竟大剌剌躺著一罐家庭號鮮乳，頂部開口未封死、連旋蓋都沒有，電烙工具與金屬零件就直接置入其中。畫面曝光引來熱議，網友紛紛笑稱「連蓋子都沒有，根本是回收區撿來的」、「還開蓋通風太講究了」。
🟡披薩盒黏起司也寄！苦主掀奇葩包材大亂鬥
這起「牛奶罐包裹」意外釣出各路苦主分享地獄包材。有人心有餘悸透露，曾收過賣家拿吃完的披薩盒當外箱，「盒子邊緣甚至黏著乾掉的融化起司」；此外，吃完的便當盒、冰棒盒、發財金包裝，甚至散發濃烈煙味的香菸盒都曾被當包材寄出，讓人哭笑不得。
🟡二度利用兼顧衛生！切莫讓環保美意變夢魘
雖然廢物利用展現環保巧思，但不少買家提醒，牛奶罐若未徹底洗淨陰乾，容易殘留奶腥味並孳生細菌。多數民眾認為，店家出貨落實減塑固然值得肯定，但前提仍應顧及「乾淨衛生」並妥善封口，才不會讓原本的美意變成消費者的開箱夢魘。
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該名買家在Threads發文表示，前往智取店輸入取件碼後，櫃內竟大剌剌躺著一罐家庭號鮮乳，頂部開口未封死、連旋蓋都沒有，電烙工具與金屬零件就直接置入其中。畫面曝光引來熱議，網友紛紛笑稱「連蓋子都沒有，根本是回收區撿來的」、「還開蓋通風太講究了」。
這起「牛奶罐包裹」意外釣出各路苦主分享地獄包材。有人心有餘悸透露，曾收過賣家拿吃完的披薩盒當外箱，「盒子邊緣甚至黏著乾掉的融化起司」；此外，吃完的便當盒、冰棒盒、發財金包裝，甚至散發濃烈煙味的香菸盒都曾被當包材寄出，讓人哭笑不得。
雖然廢物利用展現環保巧思，但不少買家提醒，牛奶罐若未徹底洗淨陰乾，容易殘留奶腥味並孳生細菌。多數民眾認為，店家出貨落實減塑固然值得肯定，但前提仍應顧及「乾淨衛生」並妥善封口，才不會讓原本的美意變成消費者的開箱夢魘。