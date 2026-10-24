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今夏波士頓塞爾提克隊將隊史FMVP球星布朗（Jaylen Brown）交易至費城76人隊，震撼全聯盟。日前塞爾提克當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）在個人紀錄片中公開透露，自己在得知布朗被交易當下「跟全世界一樣錯愕」；然而，布朗在週四率領76人完成29分大逆轉後，竟直接在相關貼文下方留下了一頂「藍色帽子」表情符號，由於在美國網路俚語中「Cap（帽子）」意指「吹牛、說謊、胡扯」，這項舉動立刻被外界解讀為布朗在公開打臉昔日戰友，引發全美球迷熱議。在塔圖姆於個人YouTube頻道發布的最新紀錄片中，他首度回憶起今夏塞爾提克將布朗送至76人時的情景。塔圖姆表示，自己當時正在拉斯維加斯打鬥牛賽，賽後身邊的人突然神情凝重地遞給他一條毛巾說：「兄弟，快把毛巾蓋在臉上，千萬不要有任何表情反應，球團剛把他（布朗）交易了。」塔圖姆還原當下反應：「我整個人都傻了，脫口問『被交易到哪？』對方說是費城。我驚呼：『你們竟然把他交易到了同一條街上的死敵？』」紀錄片中，塔圖姆也對兩人並肩作戰9年的情誼大加讚賞，感性表示：「每次踏上球場開戰，我看向左右兩側，只要看到7號在那裡，我就知道他會竭盡所能爭取勝利。我們互相激勵，我讓他變得更好，他也讓我變得更強，我們為這座城市贏得總冠軍，這份歷史永遠不會被抹滅。」然而，這段看似深情的告白卻未獲當事人買單。週四晚間在76人逆轉騎士隊賽後，布朗直接在轉發該片段的Instagram貼文底下留下一頂「藍色帽子」符號。在英語網路文化中，「Cap」代表說謊或編造故事，「No cap」則代表句句屬實。布朗此舉擺明質疑塔圖姆並非如自己所說的那樣「完全被蒙在鼓裡」。事實上，這對曾連續9年闖進季後賽、攜手於2024年捧起歐布萊恩金盃的黃金雙槍，關係似乎早已出現裂痕。布朗今年8月受訪時便曾坦言，自從7月被交易後，他與塔圖姆之間「幾乎沒有聯絡過」。