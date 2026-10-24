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金州勇士隊開季面臨嚴峻的禁區戰力荒。在拉脫維亞長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因罕見自主神經疾病恐面臨整季報銷、甚至生涯存續危機的情況下，勇士管理層正加速推動交易補強。根據知名體育記者塞德瑞（Evan Sidery）最新爆料，勇士隊已正式與達拉斯獨行俠隊取得聯繫，深入商討一筆以波爾辛吉斯為核心籌碼換取藍領中鋒加福德（Daniel Gafford）的交易案。現年31歲的波爾辛吉斯在今年休賽季才剛與勇士簽下一份2年4000萬美元合約（本季薪資約2000萬美元，下賽季僅300萬美元受保障）。然而，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，波爾辛吉斯近期再度出現「姿勢性心搏過速症候群（POTS）」相關症狀。該病症屬於自律神經系統障礙，患者在站立時會出現心率異常飆升、極度疲勞、頭暈、腦霧、心悸以及嚴重的運動耐受力下降等症狀。波爾辛吉斯不僅缺席了勇士隊所有的訓練營與熱身賽，如今更傳出本季預計無法出戰；若健康狀況未能顯著改善，他甚至正在嚴肅考慮提前永久退役。勇士球團日前在官方聲明中表示，球隊「不預期波爾辛吉斯在短期內會回歸球隊身邊」，這也迫使管理層不得不迅速尋求陣容解方。上賽季中途加盟勇士的波爾辛吉斯，至今僅代表勇士出賽了15場比賽。面對陣中禁區高度吃緊，勇士急需補進一名能在內線護框防守的純五號位即戰力。在先前傳出有意向密爾瓦基公鹿隊爭取透納（Myles Turner）之後，獨行俠隊的機動型內線加福德成為勇士另一大引援目標。塞德瑞指出：「勇士已經聯繫獨行俠，商討用波爾辛吉斯交換加福德的交易方案。在波爾辛吉斯本季預期無法出賽的情況下，勇士極度需要另一名大個子，加福德已成為與透納並列的引援選項。」若獨行俠願意接手波爾辛吉斯到期效益高的合約以清理未來薪資空間，而勇士則能順利迎來兼具籃板衝搶與禁區吃餅能力的加福德，這筆潛在交易有望大幅舒緩勇士在禁區輪替上的燃眉之急。