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40萬粉絲高雄在地網紅蒂蒂，本業是婦產科專科醫生的她有超多朋友，其中也包括高雄市長陳其邁一家，因為陳其邁的兒子陳政通跟自己年紀相近，大家總是玩在一起，因此颱風天總是會看到蒂蒂傳訊息問說：「明天放假嗎？」平常都是傳訊息問兒子的蒂蒂，這次薔琵颱風直接傳給陳其邁「爸，明天放假嗎？」想不到陳其邁回她說：「還沒開會討論。」網紅蒂蒂擁有40萬粉絲，其中中南部可以說是她的天下，她也總是超親民化身里長婆幫網友處理各種事情，其中也包括「幫忙確認颱風天放不放假。」因為她跟陳其邁的兒子陳政通是好朋友，颱風天總是會看到她傳訊息問市長兒子「明天放假嗎？」但蒂蒂通常都問不到大家想要的結果，因為陳政通總會說：「不知道、我爸沒回我、你要不要自己問他；他還沒回家，我剛剛傳訊息被已讀了。」成為大家颱風天必追連續劇。本次薔琵颱風蒂蒂也是準時上班，但她這次不問陳政通了，而是直接傳訊息問市長陳其邁「爸明天放假嗎？」而陳其邁在訊息傳出的一個小時後回應，「還沒開會。」因為準備就要進行市長選舉，再加上陳其邁已經連任過一次，不久後就要卸任，蒂蒂還在輸入框寫上「最後一次我有可能提早知道嗎？」讓網友票選「通融一下、靜候佳音」，掀起許多討論。蒂蒂本名為陳奐耘，今年31歲，爆紅契機是她在台北讀醫學系期間，跟一群好友白天上課，晚上就拿酒開喝，超搞笑生活成為大學生之間必追蹤的網紅。她的家世也是超顯赫，爺爺經商成功，父親是高雄「柏仁醫院」院長，叔叔是健身房「健身工廠」的老闆，媽媽也是醫生，蒂蒂也承襲家人事業，成為了婦產科專科醫生。