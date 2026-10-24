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紐約尼克隊睽違53年終於奪下隊史首座現代總冠軍，日前在主場盛大舉行冠軍戒指頒發與錦旗升旗儀式。然而，美媒日前爆出球團在典禮上發給多名助理教練「空盒子」，更曾寄送「免費領取冠軍戒指」的官方郵件，誘騙基層員工點擊後強制參加資安訓練，引爆輿論強烈抨擊。面對排山倒海的指責，麥迪遜廣場花園體育集團（MSG Sports）今（24）日終於打破沉默出面滅火，坦承拿冠軍戒指當作釣魚誘餌是「不幸的失誤」，並緊急宣布將斥資逾370萬美元，打造超過275枚冠軍戒與紀念珠寶致贈團隊成員。這場荒謬的「假戒指釣魚信事件」始於9月下旬。當時麥迪遜廣場花園員工紛紛收到一封署名球團寄發的賀信，宣稱為了感謝辛勞，將免費贈送員工專屬冠軍戒指，信中還煞有介事地附上「冠軍金（Championship Gold）」與「花園經典（Garden Classic）」兩款設計圖，邀請員工點擊連結登記尺寸。然而，當興奮的員工滿心期待點下連結後，跳出的並非登記頁面，而是被強制要求報名參加網路安全防護課程。根據《The Athletic》資深記者瓦登（Joe Vardon）報導，這封信純粹是球團內部發起的資安測試，讓許多期待共同慶祝隊史榮耀的基層員工深感被戲弄與心寒。隨著爭議持續擴大，加上週二晚間揭幕戰又爆出多名助教在轉播鏡頭前「只拿到空盒子」的難堪場面，MSG發言人週五透過《新聞日報》（Newsday）記者波普（Steve Popper）發表官方聲明，首度公開承認疏失。發言人解釋，集團之所以實施這項測試，是因為MSG近期曾遭遇嚴重的資安威脅：「MSG日前遭到駭客透過類似釣魚攻擊取得員工帳號密碼，進而入侵系統並勒索。因此公司隨後對企業團隊進行模擬釣魚攻擊，旨在教育員工防範潛在安全威脅。」不過，發言人也坦承測試手段極為不妥：「使用冠軍戒指作為吸引員工注意力的誘餌，確實是一個不幸的失誤（unfortunate mistake）。」為了平息各界怒火並撕下小氣標籤，MSG球團在聲明中極力澄清絕無排除員工共享榮耀之意，強調公司已著手規劃龐大的紀念計畫：「公司將致贈超過275枚冠軍戒指與珠寶給球員、教練、員工及其他尼克大家庭成員，總價值超過370萬美元（約合新台幣1.18億元），以表彰大家對奪冠賽季的卓越貢獻。」儘管球團承諾助理教練與行政人員未來都會陸續收到正式戒指，但MSG並未具體說明到底有多少一般員工能拿到戒指，也未公布發放的確切時間表。