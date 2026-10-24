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排名 投手 年份、所屬球隊 最快球速 換算時速 1 米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski） 2026年釀酒人 103.5英里 約166.6公里 2 辛德加（Noah Syndergaard） 2015年大都會 101.1英里 約162.7公里 3 范屈拉（Yordano Ventura） 2014年皇家 100.9英里 約162.4公里 3 大谷翔平（Shohei Ohtani） 2025年道奇 100.9英里 約162.4公里 5 葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 2020年光芒 100.8英里 約162.2公里

密爾瓦基釀酒人「火球怪物」米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）今（24）日在世界大賽G1先發迎戰坦帕灣光芒，生涯在世界大賽投出的第一球就飆到103.5英里（約166.5公里），改寫有球速追蹤系統以來的世界大賽最快球紀錄。喜愛寶可夢的他賽前才表示要帶著噴火龍的「火焰能量」上場，沒想到第一球就兌現承諾。米肖羅斯基首局面對光芒開路先鋒迪亞茲（Yandy Díaz），第一球便以103.5英里的四縫線快速球震撼全場，現場觀眾也立即爆出驚呼聲。根據MLB自2008年啟用投球追蹤系統以來的紀錄，世界大賽原先最快球是查普曼（Aroldis Chapman）在2016年效力芝加哥小熊時投出的103.2英里，如今被米肖羅斯基提高到103.5英里。若只計算先發投手，原紀錄更只有辛德加（Noah Syndergaard）在2015年效力紐約大都會時投出的101.1英里，米肖羅斯基直接將紀錄提升超過2英里。米肖羅斯基首局幾乎完全以火球正面對決。他投出的13球當中有11顆快速球，其中10球超過100英里（約160.9公里），快速球平均速度更達101.9英里（約163.9公里）。他先讓迪亞茲擊出右外野飛球出局，隨後遭阿蘭達（Jonathan Aranda）與辛普森（Chandler Simpson）連續敲安，陷入一出局、一二壘有人的危機。不過，米肖羅斯基面對例行賽敲出42轟的卡米內羅（Junior Caminero），成功讓對方擊出三壘方向平飛球，離壘過遠的二壘跑者阿蘭達也遭到封殺，形成雙殺，讓他首局驚險保持無失分。米肖羅斯基喜愛寶可夢早已不是秘密。賽前記者會上，有兒童記者詢問他，準備帶著哪一隻寶可夢的能量投入世界大賽首戰，他毫不猶豫地回答：「肯定是火焰。」米肖羅斯基接著笑問：「噴火龍的絕招是什麼來著？噴射火焰嗎？我會把火焰帶上場，我已經準備好了。」這番回答原本充滿趣味，沒想到他登板後第一球就飆破世界大賽紀錄，真的如同噴火龍般向打者「噴火」。現年24歲的米肖羅斯基本季取得16勝5敗，以1.80防禦率高居國聯第一，174.2局送出252次三振，是國聯塞揚獎最大熱門。他本季共有1115球達到100英里以上，遠遠打破希克斯（Jordan Hicks）2018年締造的673球紀錄，最快球速更達105.5英里（約169.8公里）。根據大聯盟自2008年啟用投球追蹤系統後的公開資料，米蕭羅斯基首球飆出103.5英里，不僅超越查普曼（Aroldis Chapman）保持的世界大賽整體紀錄103.2英里，更把世界大賽先發投手紀錄一次提高2.4英里。米蕭羅斯基原本就以驚人球速聞名，但這次的103.5英里仍具有劃時代意義。在他之前，世界大賽先發投手只有辛德加曾突破101英里；米蕭羅斯基不僅跨過102英里，甚至一舉站上103英里，與過去紀錄拉開明顯差距。