肯亞首都奈洛比（Nairobi），當地時間23日發生一起驚悚的建築倒塌事故，一棟興建中的多層大樓突然坍塌，瞬間揚起大片塵土，整棟建築化為瓦礫堆。事故發生後至少7人失聯，救援人員持續在廢墟中搜尋受困者。
綜合《美聯社》等外媒報導，事故發生於奈洛比東萊（Eastleigh）一處商業與住宅密集區，當地時間23日下午，大樓突然倒塌。報導形容，十幾層樓就像煎餅一樣堆疊在一起，樓與樓之間幾乎沒有空隙。
1名倖存泥水匠考拉（Joseph Kaula）回憶，自己當時在5樓工作，突然就聽到尖叫聲，看到其他工人衝到外面，大喊著大樓要塌了：「我是最後一個走出去的人，之後大樓就倒塌了，整個區域都充滿了灰塵」，他懷疑他的幾位同事被困在地下室。
由於倒塌建築緊鄰其他高樓，大量鋼筋與混凝土堆疊，增加搜救難度，當局也警告，建築物還可能進一步坍陷。報導指出，救援行動十分複雜，警方也對開始搶劫附近商店的人群，發射了催淚瓦斯，同時努力清理現場，以便救援隊伍能順利進入。
事故發生後，奈洛比郡郡長薩卡賈（Johnson Sakaja）表示，這棟大樓雖取得施工許可，卻沒有正式入住許可證，底層商店在尚未獲准使用的情況下營業，可能讓更多人暴露於危險之中。當局已承諾調查倒塌原因，若發現有人違反建築規範或涉及疏失，將依法追究責任。
肯亞近年快速興建高樓，但建築安全與監管問題屢受關注。在當地去年稽查的建物中，約87%未符合相關標準或缺少必要核准。這起事故再次引發外界對施工品質、建築檢查及執法機制的質疑。
截至24日清晨，救援行動仍在進行，失聯者的最新狀況及事故確切原因尚待進一步確認。
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1名倖存泥水匠考拉（Joseph Kaula）回憶，自己當時在5樓工作，突然就聽到尖叫聲，看到其他工人衝到外面，大喊著大樓要塌了：「我是最後一個走出去的人，之後大樓就倒塌了，整個區域都充滿了灰塵」，他懷疑他的幾位同事被困在地下室。
由於倒塌建築緊鄰其他高樓，大量鋼筋與混凝土堆疊，增加搜救難度，當局也警告，建築物還可能進一步坍陷。報導指出，救援行動十分複雜，警方也對開始搶劫附近商店的人群，發射了催淚瓦斯，同時努力清理現場，以便救援隊伍能順利進入。
事故發生後，奈洛比郡郡長薩卡賈（Johnson Sakaja）表示，這棟大樓雖取得施工許可，卻沒有正式入住許可證，底層商店在尚未獲准使用的情況下營業，可能讓更多人暴露於危險之中。當局已承諾調查倒塌原因，若發現有人違反建築規範或涉及疏失，將依法追究責任。
肯亞近年快速興建高樓，但建築安全與監管問題屢受關注。在當地去年稽查的建物中，約87%未符合相關標準或缺少必要核准。這起事故再次引發外界對施工品質、建築檢查及執法機制的質疑。
截至24日清晨，救援行動仍在進行，失聯者的最新狀況及事故確切原因尚待進一步確認。