中度颱風薔琵今（24）日清晨1點掠過南方澳近海，颱風暴風圈已持續縮小，最快今天下午至晚間有望解除陸上颱風警報。航班今將陸續恢復，加上有颱風航班異動的旅客陸續改搭後續航班，今桃機預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。

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昨日桃機共有563架次取消，包括客運523架次、貨運40架次，不過從報到櫃台、安檢線到登機門皆保持有序疏運，最後一個航班往布拉格的JX101已在晚間8時38分起飛後，全日起降230個航班作業結束。

為避開颱風路徑影響，今日部分到、離場航班時刻均有調整，如原本大多集中在清晨5時左右到場的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續到場返台。機場公司提醒，颱風過後航班時間仍可能有異動情形，請旅客隨時留意航空公司通知，或透過各航空公司官網、APP查詢最新航班資訊。


相關資訊可至桃園機場官網安檢等候即時資訊中華航空官網長榮航空官網星宇航空官網台灣虎航官網查詢。

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李青縈編輯記者

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