中度颱風薔琵今（24）日清晨1點掠過南方澳近海，颱風暴風圈已持續縮小，最快今天下午至晚間有望解除陸上颱風警報。航班今將陸續恢復，加上有颱風航班異動的旅客陸續改搭後續航班，今桃機預估全日起降607架次，出入境人潮預計自上午8時後陸續湧現，下午1至4時為疏運尖峰。
昨日桃機共有563架次取消，包括客運523架次、貨運40架次，不過從報到櫃台、安檢線到登機門皆保持有序疏運，最後一個航班往布拉格的JX101已在晚間8時38分起飛後，全日起降230個航班作業結束。
為避開颱風路徑影響，今日部分到、離場航班時刻均有調整，如原本大多集中在清晨5時左右到場的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續到場返台。機場公司提醒，颱風過後航班時間仍可能有異動情形，請旅客隨時留意航空公司通知，或透過各航空公司官網、APP查詢最新航班資訊。
相關資訊可至桃園機場官網、安檢等候即時資訊、中華航空官網、長榮航空官網、星宇航空官網、台灣虎航官網查詢。
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為避開颱風路徑影響，今日部分到、離場航班時刻均有調整，如原本大多集中在清晨5時左右到場的北美、歐洲等長程航班，將延後至上午8時後陸續到場返台。機場公司提醒，颱風過後航班時間仍可能有異動情形，請旅客隨時留意航空公司通知，或透過各航空公司官網、APP查詢最新航班資訊。
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