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基隆－馬祖：2航次全數停航。

南竿福澳－福州琅岐：4航次全數停航。

北竿白沙－福州黃岐：4航次全數停航。

東港－小琉球：54航次全數停航。

鹽埔－小琉球：6航次全數停航。

富岡－綠島：14航次全數停航。

受薔琵颱風影響，交通部航港局今（24）日共有6條航線、84航次停航，其中東港、鹽埔往返小琉球航線全數停航。為疏運澎湖往返台灣本島旅客，澎湖輪今日加開高雄往澎湖航班，另有多班往返航班正常開航且尚有艙位，提供有需要的民眾搭乘。另一方面，為疏運澎湖往返台灣本島旅客，澎湖輪今日上午8時加開高雄往澎湖航班；原訂今日下午1時澎湖往高雄，以及晚間11時30分高雄往澎湖航班，均正常開航且尚有艙位。此外，10月25日下午3時30分澎湖往高雄、10月26日上午9時高雄往馬公，以及下午3時30分馬公往高雄航班，目前也均尚有艙位，建議有搭乘需求的民眾可多加利用，並至臺灣航業公司澎湖輪訂位購票系統查詢及訂票。航港局提醒，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。