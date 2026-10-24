我是廣告 請繼續往下閱讀

一、國道：取消部分匝道封閉措施

二、省道：蘇花、北橫及中橫部分路段解除預警性封閉

關原至天祥（台8線114.6K至167.1K）：06:30至16:30開放通行；16:30至18:30禁止進入、只出不進；18:30至翌日06:30夜間封閉。

天祥至太魯閣（台8線167.7K至184.5K）：06:30至18:00開放通行；18:00至18:30禁止進入、只出不進；18:30至翌日06:30夜間封閉。

北橫公路台7線60.8K至94K，西村至牛鬥橋路段。

中橫公路宜蘭支線台7甲線0K至50K，百韜橋至勝光路段。

三、國道客運：連假優惠最高可享57折

今（24）日雖受薔琵颱風影響多縣市仍停班停課，但今為光復3天連續假期首日，而颱風影響減弱。交通部高公局評估今日上午受颱風影響國道需求下降，取消匝道封閉措施，但下午出遊車潮將出現，部分路段可能會有壅塞。不過，部分地區仍有管制措施，公路局提醒，颱風、豪雨災後初期山區道路易發生坍方、落石，路況較難掌握，請避免進入山區道路。高公局表示，今凌晨0時至5時交通量為220萬車公里，約為平日年平均400萬車公里的0.6倍。考量颱風影響、國道交通需求下降，以及部分替代道路可能因天候不佳而影響通行，並為維持災害應變動線，高公局取消原訂今日實施的下列匝道封閉措施，國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道及國5石碇、坪林南入匝道封閉措施。高公局研判，隨著颱風下午逐漸遠離，仍可能出現部分出遊車潮，國道部分路段不排除壅塞，建議民眾多利用大眾運輸工具；自行開車者可透過高速公路1968 APP查詢即時路況，彈性調整行程。公路局完成部分道路巡查及災害清理作業，陸續解除預警性封閉措施。台9線、台9丁線蘇澳至崇德路段，包含蘇花改路段，因颱風影響先前實施預警性封閉，經公路局東區養護工程分局南澳工務段搶災團隊清理沿線倒木及落石後，於10月24日上午10時解除封閉。台8線關原至太魯閣路段先前自10月22日18時30分起預警性封閉，經太魯閣工務段巡查及清理路面落石後，於10月24日上午8時恢復通行。另，配合光復節連假，10月24日至26日暫停原有日間分5時段放行措施，改採日間開放、夜間封閉：經公路局東區養護工程分局獨立山工務段及中區養護工程分局谷關工務段巡查，確認路況正常後，於10月24日上午9時解除以下路段預警性封閉：公路局表示，宜蘭地區仍可能出現短時強降雨，山區道路經連續降雨後致災風險較高，相關工務段將持續派員及機具守視，若遇強降雨或發生災情，仍不排除實施預警性或緊急性道路封閉。公路局表示，已請客運業者於光復節連假期間準備充足運能，並落實人員及車輛安全整備。國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享57折優惠。