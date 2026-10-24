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坦帕灣光芒隊與密爾瓦基釀酒人隊今年攜手晉級、第122屆世界大賽正式揭開戰幕。根據美國體育產業權威媒體《運動商業期刊》報導指出，今年大聯盟季後賽在美國本土的平均收視人數，相較於洛杉磯道奇隊達成二連霸的去年同期下滑了約6%，這也讓「少了人氣豪門道奇隊到底有沒有看頭」的市場討論再度浮上檯面。根據美媒公布的收視數據，在負責轉播分區系列賽與聯盟冠軍賽的FOX、NBC與TBS等電視網旗下頻道中，今年前兩輪季後賽的每場平均收視人數為427萬人，相較於去年同期的453萬人減少了約6%。報導特別說明，由於轉播外卡系列賽的NBC電視網並未公開其收視統計，因此該項數據並未計入外卡戰，僅統計分區系列賽至聯盟冠軍賽階段。針對今年季後賽收視數字出現修正，《運動商業期刊》深入分析指出，最直接的核心關鍵在於「系列賽打滿場次的懸念大幅減少」。在去年季後賽中，戰況極為膠著激烈，分區系列賽打滿5場或聯盟冠軍賽打滿7場的「終極生死戰」系列賽多達6個；然而在今年賽季中，打到最長場次的系列賽卻僅僅出現2個，多個系列賽早早分出勝負（包括釀酒人直落四橫掃道奇），導致收視率最高峰的「生死第5戰」或「殊死第7戰」場次大幅縮水，直接拉低了整體的平均觀賽人數。儘管今年收視相較於道奇去年奪冠的高峰期有所滑落，但若與2年前（道奇以4勝1敗擊敗紐約洋基奪冠的那一年）季後賽同期相比，今年的平均收視人數依然成長了8%，顯示大聯盟整體的受眾基本盤並未潰散。不過，隨著本屆世界大賽由密爾瓦基與坦帕灣兩支小市場球隊會師，外界依然密切關注兩隊能否在秋季經典賽用精采的投打肉搏克服星光不足的疑慮，再次掀起收視熱潮。