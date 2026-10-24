中央氣象署持續發布薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）海上、陸上颱風警報，氣象預報中心副主任伍婉華表示，薔琵昨晚出現偏折、打轉情形，今天清晨掠過南方澳，目前已來到宜蘭東方海面，過去幾小時強度持續減弱，暴風圈也逐漸縮小。今天上午8時，颱風中心位於宜蘭東方約150公里處，以每小時21公里速度向北轉東北移動，七級風平均暴風半徑250公里、十級風平均暴風半徑80公里。
我是廣告 請繼續往下閱讀
伍婉華說明，隨著薔琵逐漸減弱、準備遠離台灣，彰化以南、澎湖、馬祖，以及巴士海峽、台灣海峽南部，已脫離颱風暴風圈影響，不過北部、東半部及附近海面仍須留意風勢，昨天深夜新北市三貂角出現17級以上強陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。伍婉華指出，今天強陣風範圍將逐漸縮小，但恆春半島、新北濱海地區及馬祖風力減弱時間較晚，部分地區可能要等到今晚才會緩和。
降雨方面，伍婉華表示，薔琵減弱後，環流雲系逐漸零散，加上颱風移至宜蘭東方近海，為台灣帶來西北風，降雨區域也從昨天的北部、東半部，逐漸轉往西半部。今天清晨新竹以南山區持續降雨，新竹、苗栗山區每小時雨量仍達30毫米，苗栗山區更出現局部豪雨，累積雨量達238.5毫米。預估這波降雨還會持續一段時間，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區也會縮小。
氣象署持續發布豪雨特報，台中以北、南投、台南、雲林以南山區及宜蘭仍有局部大雨，雙北山區及桃竹苗山區則可能出現局部豪雨。除了降雨，沿海風浪也不可輕忽，台灣附近海面仍有2至3公尺浪高，北部及東北部海面上午更出現6公尺以上巨浪。伍婉華提醒，颱風離開後仍須防範長浪，尤其基隆北海岸、東半部沿海、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖及馬祖，民眾應避免前往海邊活動。
至於連假後續天氣，伍婉華提及，明（25）日起天氣將逐漸穩定，北部降雨減少，天氣由短暫陣雨或多雲轉為較少降雨，中南部可望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫降雨機會。
下周一（10月26日）東半部、恆春半島仍可能出現零星降雨，桃園以北也有短暫降雨機率，中南部大致晴朗，午後山區則須留意短暫陣雨。氣溫方面，明天北部、東北部及馬祖高溫約29度，其他地區及金門高溫約31至32度；此外，花東地區今天清晨出現焚風，台東成功最高溫達39.3度，花蓮光復也有37.3度。
更多「薔琵颱風」相關新聞。