中度颱風薔琵今（24）日清晨1點掠過南方澳近海，颱風暴風圈已持續縮小，最快今天下午至晚間有望解除陸上颱風警報。台鐵公司表示，依據最新氣象資訊研判，今日12時後全線陸續恢復正常行駛，受颱風影響編組運用，部分列車仍截短或停駛。
各級列車行駛概況如下：
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
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- 西部幹線（基隆=潮州=枋寮）：
- 對號列車：
- 順行自屏東=七堵118次（彰化12：31開車）、海線自120次起恢復正常行駛。
- 逆行自七堵=潮州137次（臺北12：15開車）、七堵=潮州125次（臺北12：57開車）、海線自133次起恢復正常行駛。
- 因受薔琵颱風影響，編組運用關係，鳳山=七堵5120次停駛。
- 非對號列車：
- 成追線順行自臺中=通霄2608次（成功11：39開車）、逆行通霄=豐原2615次（追分12：26開車）恢復正常行駛。
- 海線順行自彰化=新竹2534次（彰化12：49開車）、逆行竹南=彰化2527次（竹南12：30開車）恢復正常行駛。
- 對號列車：
- 東部幹線（樹林=花蓮）：
- 對號列車：
- 順行自樹林=花蓮5216次（臺北12：25開車）、樹林=臺東426次（臺北12：40開車）恢復正常行駛。
- 逆行自花蓮=樹林219次（花蓮12：14開車）恢復正常行駛。
- 因受薔琵颱風影響，編組運用關係，花蓮=樹林5233次、臺東=樹林5249次停駛。
- 對號列車：
- 非對號列車：部分非對號列車截短或停駛。
- 南迴線（新左營=臺東）：正常行駛。
- 跨線列車：因受薔琵颱風影響，編組運用關係，對號列車花蓮=彰化271次花蓮=松山間停駛，改由松山特開（松山12：35開車、臺北12：45開車）；對號列車花蓮=斗南277次花蓮=七堵間停駛，改由七堵特開（七堵17：09開車、臺北17：38開車）；對號列車花蓮=屏東281次花蓮=七堵間停駛，改由七堵特開（七堵19：01開車、臺北19：30開車）。
- 支線
- 六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。
- 平溪線、深澳線、內灣線俟路線巡查完畢後恢復正常行駛。
- 觀光列車：
- 除藍皮解憂號正常行駛外，海風、山嵐、鳴日廚房與1次、2次環島之星等觀光列車全日停駛。
- 科普列車全日停駛並辦理迴送，閉幕活動取消。
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。