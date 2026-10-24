我是廣告 請繼續往下閱讀

▲節目中，沈伯洋針對洋流形成、被中國列為黑名單、雙城論壇是否參加、對民調的反應等問題進行回答。（圖／張雅琴臉書）

台北市長選戰進入倒數，民進黨參選人沈伯洋除了掃街拜票，也陸續登上節目受訪。主播張雅琴近日以全英文訪問沈伯洋，今（24）日她在臉書上發文表示：「如何讓全世界聽到台灣聲音？由沈伯洋親自說明是最好的方式。這不是英文考試，這是為台灣向國際發聲的責任。」資深主播張雅琴在全英文訪談節目《雅琴看世界》中邀請到沈伯洋擔任來賓，節目雖於25日晚上九點才會播出，不過預告曝光後立刻引起網友熱議。今張雅琴在臉書上發文，直言：「如何讓全世界聽到台灣聲音？由沈伯洋親自說明是最好的方式。」她強調這次的全英文訪談不是英文考試，而是為台灣向國際發聲的責任。張雅琴透露《雅琴看世界》先在2020年3月推出英文版，2021年1月才推出中文版，當時為了反擊世界衛生組織譚德塞對台灣的打壓，節目播出至今也訪問過法國駐台代表龍燁、以色列駐台代表游瑪雅、印度駐台代表、前美國副國家安全顧問博明以及沈伯洋。文中，張雅琴也分享訪問沈伯洋的契機，指出川普、習近平11月將在APEC再次會面，美國兩大智庫又公布中國對台灣介選，洋流+沈伯洋被中國列入黑名單，國際上對首都台北市長選舉都非常關注，因此再次透過英文訪談向國際發聲，節目中也針對洋流形成、被中國列為黑名單、雙城論壇是否參加、對民調的反應等問題進行回答。貼文一出，許多網友也紛紛留言：「感謝主播為台灣的努力」、「謝謝你們讓世界認識台灣」、「期待節目的播出」、「本週播出嗎？颱風天拭目以待」、「那時候播出拭目以待呀。」而不少人也希望台北市長蔣萬安同樣能夠接受全英文訪談。