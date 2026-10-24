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▲repipi armario原版商品展示圖。（圖／翻攝自Threads）

蔡阿嘎老婆二伯創立的服裝品牌HAHABABY，明明主打商品都是親自設計，且台灣製造，但今年7月卻爆出抄襲日牌風波，掀起網友抵制潮。為此他們宣布品牌全數更新，不僅公開新品牌LOGO，還說會帶著過去所犯下的錯誤來改進，然而「hahababy 2.0」才剛開張，就被網友發現跟日牌「repipi armario」衣服設計一模一樣。HAHABABY十月推出了全新的長版上衣，衣服設計是在胸口放上淺色色塊，以及品牌LOGO，做得有些像POLO衫的樣式，看起來相當年輕俏皮。然而事隔不久，有網友發現這件衣服跟日本品牌「repipi armario」過去販售的款式長得一模一樣，不僅有一樣白色的撞色翻領，就連胸口色塊配色也都非常相近，衣服也都一樣是寬鬆POLO衫掀起討論。這件衣服在Threads收到許多討論後，HAHABABY急忙在昨天下架了官網的購買連結，被酸是「抄襲從未停止，反省不曾開始」、「居然還在抄襲」、「都鬧這麼大了怎麼還在繼續」、「這次有設計圖了嗎？拿出來大家就會閉嘴了」HAHABABY被發現商品抄襲許多日牌，受害品牌共有SOU・SOU、MARKEY'S、niko and...等32個日牌，雖然品牌方否認抄襲，但是網友要求拿出設計圖時，他們只回應「開發太快速，沒能保存設計過程。」雖然澄清商品絕對不侵權，不過他們卻關閉官網重整品牌，表示今後會用更好的樣子跟大家再見面，想不到再次見面竟是又被爆料抄襲，令人唏噓。