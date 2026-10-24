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前僑務委員長徐佳青因遭控任職副委員長期間，曾多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪等引發爭議，7日哽咽宣布請辭，但也強調任職僑委會六年半期間，始終依法行政、問心無愧。不過民眾黨團主任陳智菡昨爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議上，為徐佳青舉辦歡送和慶生會，有僑胞不滿批評「千萬公帑是這樣濫用的嗎？」僑務委員會議從10月20日起至10月23日在圓山飯店舉辦4天，22日舉行惜別晚宴，徐佳青和代理委員長李姸慧一同出席敬酒。陳智菡在臉書和直播質疑，僑務委員會議包下圓山飯店四天三夜，每天超過200個房間、再加上數百人機票補助，總計花費高達1492萬公帑，僑務委員會議應是讓海外僑胞與委員們返台歡聚時刻，今年還多了一個功能，為徐佳青前委員長舉辦「歡送會」加「慶生」。10月22日是徐佳青生日，晚宴現場不僅播放她任職6年的政績回顧影片，螢幕也秀出「佳績留僑界，青志映初心，此程雖告一段落，精彩仍將繼續」的藏頭字句。陳智菡表示，徐佳青現場發言約30分鐘，並和僑務委員合唱〈媽媽請妳也保重〉，代理委員長李姸慧還獻花致謝，更稱徐是遭到有心人士抹黑才辭職，但僑委會官方臉書並未公開歡送和慶生畫面，是有意迴避監督