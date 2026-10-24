我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年MLB世界大賽由密爾瓦基釀酒人對決坦帕灣光芒，兩隊將爭奪隊史首座世界大賽冠軍。（圖／取自MLB官方社群）

美國職棒大聯盟世界大賽今（24）日正式開打，由密爾瓦基釀酒人與坦帕灣光芒爭冠，美國總統川普（Donald Trump）卻在被問到相關議題時冷回「沒人在乎」，引發大批球迷不滿；他同時斷言，現行勞資協議於12月1日到期後，MLB一定會發生封館。美國記者魯帕（Aaron Rupar）在社群平台X公開現場影片。當時記者詢問川普，大聯盟是否會在現行勞資協議到期後封館，川普回答：「我認為會，這將會發生。」記者隨後提及，本屆世界大賽由密爾瓦基釀酒人與坦帕灣光芒兩支團隊薪資相對較低的球隊交手，並準備詢問這項結果是否可能影響勞資談判。不過，川普沒有讓對方說完，便回應：「這個問題改天再談，沒人在乎。」接著離開現場。由於對話突然中止，川普所說的「沒人在乎」，究竟是在形容世界大賽的對戰組合、迫近的大聯盟封館，或只是對持續提問感到不耐，目前沒有明確答案，但影片在網路流傳後，仍有許多球迷認為，他的態度輕視了棒球及兩支闖進世界大賽的球隊。川普過去曾表態支持職業運動設立薪資上限，認為缺乏上限將造成球隊之間的財力差距。但薪資上限也正是大聯盟資方與球員工會目前最難化解的衝突之一。大聯盟資方主張，高薪資球隊在闖進季後賽及晉級方面具有明顯優勢，希望透過薪資上限、薪資下限及重新分配收入改善競爭平衡；球員工會則認為，薪資上限本質上是壓低球員收入、限制自由市場，已明確表態反對。球員工會談判代表邁爾（Bruce Meyer）更將資方提出的薪資上限方案形容為投向談判桌的「核彈」。若雙方無法在12月1日前達成新協議，資方預料可能立即封館，並進一步威脅明年2月的春訓以及3月24日的開幕戰。今年由釀酒人與光芒兩支非豪門球隊打進世界大賽，原本可被視為現行制度仍允許小市場球隊成功的例證；但資方也可能反過來強調，多數低薪資球隊長期仍難與豪門抗衡。川普一句「沒人在乎」意外讓這場勞資角力，在世界大賽開打前再添政治話題。