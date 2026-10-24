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7-11杜老爺甜筒被搶光？記者直擊整櫃現貨

▲記者到第一間7-11門市查看，就見到滿櫃整袋杜老爺甜筒。（圖／記者黃韻文攝）

神人用foodomo打8.8折！12支甜筒176元、每支14元

▲7-11杜老爺甜筒6支100元，平均17元，4.7折比買一送一還便宜。（圖／業者提供）

好市多颱風天開賣沙公、沙母！眾驚喜：活體還會動

民眾颱風天擠爆賣場，7-11這波也成為搶購重點之一，7-11剛好在颱風前祭出杜老爺甜筒6支100元促銷活動，立刻成為熱門採買標的；更有神人分享，透過foodomo下單加碼8.8折，換算下來一支杜老爺甜筒只要14元。眼尖民眾則發現好市多颱風天開賣活體沙公、沙母，正好颱風天躲在家爽吃蟹黃蟹肉。7-11限時推出「超值好康價」，，立刻吸引民眾開跑「大地遊戲」尋寶之旅。雖然有民眾懷疑7-11飢餓行銷，跑了數間門市皆撲空，但社群上仍有不少消費者曬出滿滿戰利品。《NOWNEWS》記者今（24）早前往汐止7-11，在第一間門市就看到整櫃杜老爺，且全台不少門市為了方便民眾購買，還特地打包成一袋袋都是6支裝。更有神人分享省錢妙招：「今天看到7-11有杜老爺甜筒6支100元優惠，就透過foodomo 下單，打88折，12支176元。」網友分享是使用外送平台foodomo新手折扣券，所以享有8.8折優惠，買2袋200元打折後是176元，平均每支14.6元。不過台灣本島今（24）日雲林以北12縣市皆是停班停課，部份foodomo外送區域暫停服務，僅能選擇自取，且8.8折非常態優惠碼，非人人能取用，不過好處是能利用foodomo APP快速查詢，看看鄰近7-11哪些門市有杜老爺甜筒現貨。颱風天也有許多民眾擠進全聯、好市多採買食材，眼尖民眾發現好市多竟然在颱風天賣起活體螃蟹，直呼：「颱風天的好市多很好玩！有很多隱藏版美食 」，大讚活體螃蟹548元很便宜。眾人也回報各地好市多開賣現況，包括昨（23）日新莊店、南屯店沙母每隻約939元、沙公每支約769元，北投店、中和店、高雄店、南崁店23日也有開賣，若是今天要去好市多的民眾不妨可多留意。