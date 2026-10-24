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知名劇團「阮劇團」近日在水源劇場進行系列演出，因觀眾在佈告欄留言區張貼「洋流」貼紙，劇團隨後接獲台北市文化局「善意提醒」保持行政機關中立，台北市文化局長蔡詩萍則稱，希望不要破壞行政中立默契。對此，民進黨立委吳思瑤批評，「當文化局淪為文化警總，台北倒退了幾十年？」並質疑蔡詩萍打電話給藝人蔡康永，邀請參加台北市長蔣萬安競總成立大會，「出發點純淨嗎？」蔡詩萍日前召開記者會說明，重申場館使用作業要點，希望不要破壞行政中立默契。他表示，「文化和政治難免有些牽扯，但還是要盡量保持一點距離」，並強調，不只是行政場館官方要行政中立，租借場館官方也要努力維持場館純淨。「當文化局淪為文化警總，台北倒退了幾十年？」吳思瑤痛批，看到蔡詩萍振振有辭說出「純淨性」三個字，他感到怒不可抑，先要求藝文場館的「純淨性」，下一步要清理的就是文化藝術的創作純淨，更何況，如何定義「純淨」？洋流就不純淨？就該剷除？吳思瑤直言，蔡詩萍身為創作者、作家，不但沒有力挺、捍衛創作者思想自由、表意自由，反而成為壓迫、箝制自由的劊子手？「蔡詩萍假文化，真政治？淪為國民黨威權政治、肅清異己的統治工具，是被迫無奈？還是真心自願？」吳思瑤感嘆，國民黨內「蔡詩萍們」何其多，立法院內就有王鴻薇、陳玉珍、翁曉玲等之流，藝文創作者只要有任何跟政治沾上邊，跟執政黨合作過，就被貼上「不夠純淨」的標籤，成為獵殺的黑名單。吳思瑤提到，文化部不准補助這些「不純淨」的創作者，預算砍光、格殺勿論。媒宣費也是如此，把媒體第四權進行「非友即敵」的二分法，不順他們的意，不買他們的帳，預算全砍，資源沒收。吳思瑤質疑，蔡詩萍以局長身分打電話給蔡康永，邀請其參加蔣萬安競選總部成立大會，出發點純淨嗎？行政中立嗎？從蔡康永到蔡詩萍，兩種文化人，「不只是說話的藝術，更是文化人的格調」。