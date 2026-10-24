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受到薔琵颱風攪局，第61屆金鐘獎連續兩天宣布延期，打亂許多人的計畫，而過去也有不少藝人分享颱風天的驚魂事件。在《麻辣鮮師》中飾演「鐵人」的郭鐵人（本名郭定文）分享某次颱風天收工，與潘瑋柏、張善為打算開車偷偷約妹出去玩，沒想到因路上淹水車子險些遭滅頂，讓三人當場嚇傻。鐵人曾在《康熙來了》分享颱風天的難忘經驗，某次因颱風提早收工，他與潘瑋柏、張善為打算找同事一起去唱歌，一旁的杜詩梅則爆料：「他們很壞！我們通常都大家玩在一起，但他們那天興致勃勃，不想約我們，因為太膩了，他們就瞞著我們去約別的妹。」不過好死不死當天因颱風天下雨，所以約不到人，只能開著車在台北大直閒晃。鐵人則解釋，那時候台北市許多地方都淹水，眼看不少車子都閃黃燈停在路邊，但當時潘瑋柏表示：「要不要衝？我家就在前面，三分鐘就到了。」於是三人硬闖淹水地區，結果車子當場拋錨甚至險遭滅頂，讓他們嚇傻。此外，因張善為相當注重車內整潔，鐵人透露：「他當時不想離開車子，因為他要跟車子共存亡。」讓蔡康永嚇問：「水是已經淹進來了嗎？」鐵人則表示當時水已經淹到腰間、車子在水中載浮載沉，必須馬上離開，後來三人收拾東西後從車中游出來，靠著附近的幾個軍人幫忙才獲救，甚至在軍營住了一天。鐵人透露，因為隔天仍要拍戲，所以三個人冒著生命危險，趴在浮板上划水划了2、30分鐘才到達安全區域，甚至還有不少人誤以為他們在拍戲，但因為當時還沒有很紅，所以新聞沒有報導，但三人都對於那次的經驗印象深刻，荒謬過程讓主持人小S、蔡康永以及現場來賓全傻眼。