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達拉斯獨行俠隊二年級當家球星、上季NBA年度最佳新秀得主弗拉格（Cooper Flagg），今日在客場出戰印第安納溜馬隊的比賽中突遭傷退打擊。次節尾聲弗拉格在一次快攻灌籃過程中，遭到溜馬側翼內史密斯（Aaron Nesmith）從後方凶狠犯規擊中，弗拉格重重摔倒在地並緊抱左肩神情痛苦，隨後退場前往更衣室。下半場開打後，獨行俠官方宣布弗拉格因左肩痠痛傷勢提前退出本場比賽，不再回歸。這起驚險的受傷意外發生在第二節倒數59.7秒。當時獨行俠發動招牌防守反擊，弗拉格一馬當先接球殺入禁區準備騰空雙手爆扣，未料追防的溜馬球員內史密斯在身後直接發生劇烈空中碰撞，導致弗拉格在毫無防備的情況下重心全失、以左肩重重砸在籃下地板。重摔在地的弗拉格神情極為痛苦，雙手緊抓著左側肩膀遲遲無法起身。見狀的獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall）立刻暴怒衝上前推搡內史密斯討公道，雙方球員與教練團隨即蜂擁而上爆發激烈推擠衝突。裁判經重播檢視後，判定內史密斯為一級惡意犯規（Flagrant 1），並對涉入推擠的內史密斯與馬歇爾各吹判一次技術犯規。弗拉格在防護員陪同下邊按壓肩膀邊走回更衣室接受檢查，下半場改由馬歇爾頂替先發，球團隨後宣布弗拉格確定退場。在因傷退場前，弗拉格在短短17分鐘內打出極具統治力的全能身手，高效率攻下14分、5籃板、6助攻、3抄截與1阻攻，正負值大幅領先，幫助獨行俠在上半場結束時建立起77比43的多達34分巨幅領先優勢，比賽早早定調。然而，弗拉格的左肩傷勢卻讓獨行俠全隊上下捏了一把冷汗。身為2025年選秀狀元，弗拉格上季場均貢獻21.0分、6.7籃板與4.5助攻，在日前的新賽季揭幕戰對休士頓火箭更狂飆全場最高的32分。目前獨行俠陣中已有萊夫利（Dereck Lively II，足部傷勢）、阿爾達馬（Santi Aldama，膝傷）、馬丁（Caleb Martin，拇指傷勢）與比貝羅維奇（Tarik Biberovic）等多名主力傷缺，球隊明日緊接著要在客場背靠背迎戰聖安東尼奧馬刺隊。弗拉格的左肩具體傷情報告與缺陣時間，將成為獨行俠開季戰力布局的最關鍵變數。