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台北市長蔣萬安日前接受專訪，針對前段時間網路瘋傳他在鞋子裝增高墊，他當著主持人的面脫下鞋子，證明自己沒有裝增高墊，「就是一般的皮鞋」，更無奈稱選舉一到就很多不實指控。蔣萬安日前到麗湖托嬰中心視察，但在進入兒童遊戲區時「未脫鞋」僅穿鞋套引發衛生安全疑慮，有網友質疑他不脫鞋是因為擔心「增高墊」被看到不敢脫鞋子，甚至有其他網友挖出蔣萬安先前被拍到鞋子過大、身高不符176公分的畫面，引發熱議。蔣萬安接受《東森新聞》「百里侯選戰專題」專訪，主持人黃慧婷表示對蔣萬安的腳很有興趣，可以看一下嗎？很多人抨擊，隨後蔣萬安就脫下皮鞋，秀出只穿黑襪的腳，「我皮鞋就是單純的皮鞋啊」，此時黃慧婷也彎腰探頭認真看：「對啊我覺得這有什麼好講的呢？」蔣則感嘆，「所以有時候真的很多不實的指控，真的是…唉」。黃慧婷追問「所以就是176公分？」蔣萬安也立刻回「對」，接著表示，他就是好好把事情做好，把不實的謠言適時的駁斥跟澄清，把扎實的政績跟市民說明。蔣萬安也說，這兩個月瘦了7、8公斤，跑行程都會瘦，每次選舉都會瘦，不管立委選舉、市長選舉，大概都會瘦個10公斤，黃接著問「很多耶，所以你的二頭肌已經沒了？」蔣坦言，「對，我已經很久沒運動了」，因為行程太多、市政推動，這段時間很忙碌，但沒關係他享受跟民眾的互動。