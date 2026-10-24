社群平台 Threads 掀起退訂翻車潮！Google 近日出手修復「160元卡 Bug 爽用 AI Pro 到 2027 年」漏洞，全面強制退款並重設訂閱，導致大批用戶雲端空間瞬間跌回 15GB、超量檔案卡死。《NOWNEWS今日新聞》整理漏洞始末與兩招自救解方，帶讀者一次掌握。
🟡卡漏洞爽用高階算力！折算機制出錯掀搶訂
這場社群風波源自日前在學生族群瘋傳的「神級省錢漏洞」。起因是 Google 針對在學生提供免費 1 年的 Google AI Plus 方案，但有網友發現，只要先以學生資格領取免費 1 年 Plus 後，立刻於後台改選升級至更頂級的「Google AI Pro」方案（享有 Gemini 進階算力、5TB 雲端儲存空間及 YouTube Premium Lite）。
此時，Google 系統內部的訂閱折算機制出現異常，僅向用戶扣款一次 NT$160 元，就直接將下一次扣款日期自動往後遞延至「2027 年底」。換言之，用戶只要花 160 元，就能白白使用市價數萬元的頂級 AI 方案長達近 3 年，消息曝光後吸引大量網友跟風搶辦。
然而，這項異常機制迅速被官方修正。Google 近日全面清查系統，採取了「修復漏洞、強制退訂、全額退款 160 元並重設資格」的處置措施，杜絕用戶透過折算機制漏洞跨級套利。
隨著訂單被全面重設，苦主們的 Google One 雲端儲存空間瞬間從 5TB 跌落回免費版的 15GB。許多已經存入上百 GB 資料的使用者，檔案直接在雲端「超載卡死」，甚至有網友反映原本合法享有的「1年免費 Plus」也因整單重設而連帶消失，引發 Threads 網友自嘲是「蕭貪仔的大失敗」。
面對雲端檔案動彈不得、Gmail 恐遭拒收信件的窘境，受影響用戶可依需求採取以下兩招自救：
急用檔案與收發信者：付費升級正規空間解鎖
依 Google 政策，當已用容量超出 15GB 上限時，雖然舊檔案不會立刻被刪，但會無法上傳新檔、相簿停止備份，最嚴重的是 Gmail 會完全無法接收新郵件。若有急用，建議直接前往 Google One 官網，以正常價格訂閱 100GB 或 2TB 等付費方案，撐開空間即可立即解鎖。
想回歸正規學生優惠者：重新驗證 SheerID
官方原本提供給學生的 1 年免費專案依然有效。用戶可等帳戶訂閱狀態完全回到預設值後，重新前往官方 Google AI 學生方案頁面，透過第三方機構 SheerID 重新驗證在學身分，並按照一般程序申請 1 年免費的 Plus 方案，切勿再嘗試跳級改選，以免再度觸發系統重設。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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這場社群風波源自日前在學生族群瘋傳的「神級省錢漏洞」。起因是 Google 針對在學生提供免費 1 年的 Google AI Plus 方案，但有網友發現，只要先以學生資格領取免費 1 年 Plus 後，立刻於後台改選升級至更頂級的「Google AI Pro」方案（享有 Gemini 進階算力、5TB 雲端儲存空間及 YouTube Premium Lite）。
此時，Google 系統內部的訂閱折算機制出現異常，僅向用戶扣款一次 NT$160 元，就直接將下一次扣款日期自動往後遞延至「2027 年底」。換言之，用戶只要花 160 元，就能白白使用市價數萬元的頂級 AI 方案長達近 3 年，消息曝光後吸引大量網友跟風搶辦。
然而，這項異常機制迅速被官方修正。Google 近日全面清查系統，採取了「修復漏洞、強制退訂、全額退款 160 元並重設資格」的處置措施，杜絕用戶透過折算機制漏洞跨級套利。
隨著訂單被全面重設，苦主們的 Google One 雲端儲存空間瞬間從 5TB 跌落回免費版的 15GB。許多已經存入上百 GB 資料的使用者，檔案直接在雲端「超載卡死」，甚至有網友反映原本合法享有的「1年免費 Plus」也因整單重設而連帶消失，引發 Threads 網友自嘲是「蕭貪仔的大失敗」。
面對雲端檔案動彈不得、Gmail 恐遭拒收信件的窘境，受影響用戶可依需求採取以下兩招自救：
急用檔案與收發信者：付費升級正規空間解鎖
依 Google 政策，當已用容量超出 15GB 上限時，雖然舊檔案不會立刻被刪，但會無法上傳新檔、相簿停止備份，最嚴重的是 Gmail 會完全無法接收新郵件。若有急用，建議直接前往 Google One 官網，以正常價格訂閱 100GB 或 2TB 等付費方案，撐開空間即可立即解鎖。
想回歸正規學生優惠者：重新驗證 SheerID
官方原本提供給學生的 1 年免費專案依然有效。用戶可等帳戶訂閱狀態完全回到預設值後，重新前往官方 Google AI 學生方案頁面，透過第三方機構 SheerID 重新驗證在學身分，並按照一般程序申請 1 年免費的 Plus 方案，切勿再嘗試跳級改選，以免再度觸發系統重設。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）