薔琵颱風遭台灣高山地形重創，短短24小時內，衛星雲圖就從環流完整，到西側雲系潰散，甚至難以辨識颱風中心，中央氣象署預報員劉沛騰表示，薔琵昨晚在宜蘭近海打轉，核心環流遭地形破壞，加上北上後海溫降低、乾空氣增多，預估今天下半天將減弱為輕颱，逐漸失去典型颱風結構。
薔琵颱風打轉 被台灣地形重創
回顧薔琵颱風的發展軌跡，劉沛騰說明，昨（23）日上半天抵達台灣東部外海時，偏暖的海溫足以持續支撐它維持強度，環流結構也相當完整，颱風中心雖然沒有直接與中央山脈接觸，但從昨天下午開始，薔琵暴風圈、外圍環流在掃過台灣時，就受到台灣高山地形破壞，強度開始下降，但暴風圈仍有300公里以上。
昨晚強度快速減弱 暴風圈今早縮小
昨天傍晚左右，薔琵颱風的西側雲系就已經比較鬆散，而待在海面上的東側雲系，結構依然完整，且持續有強對流發展的「螺旋雨帶」，看起來颱風就像被切一半，直到昨天入夜至今天凌晨，薔琵颱風開始在宜蘭近海「打轉」，這段時間薔琵颱風強度被大幅削弱。
劉沛騰解釋，薔琵颱風打轉過程中，由於中心更靠近陸地，最核心的環流替北東帶來劇烈風雨，卻也被地形不斷破壞，直到今天上午7點至8點，薔琵轉完圈準備北上，對流已經相當不明顯，暴風圈也縮小到250公里，所以衛星雲圖已經難以尋找颱風中心，只能觀察到颱風東側、在海面上相對較完整的雲系。
薔琵颱風雲系逐漸潰散 今下午將減弱為輕颱
劉沛騰強調，颱風的強度和結構，與海溫脫不了關係，薔琵被台灣地形重創後，今明兩天北上，海溫只會更冷，加上北方乾空氣較多，預期無法再維持典型颱風的樣貌，今天下半天就會減弱成輕颱，颱風部分水氣也已經透過中層大氣，順著西風槽脊線被輸送到東北側、韓國一帶。
劉沛騰總結，台灣的高山地形確實是颱風難以攻略的對手，不過就算強度減弱，颱風靠近台灣仍已經帶來相當可觀的強風豪雨，今天降雨區域會開始從北部、東半部，逐漸轉往西半部，預估這波降雨還會持續，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區進一步縮小。
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回顧薔琵颱風的發展軌跡，劉沛騰說明，昨（23）日上半天抵達台灣東部外海時，偏暖的海溫足以持續支撐它維持強度，環流結構也相當完整，颱風中心雖然沒有直接與中央山脈接觸，但從昨天下午開始，薔琵暴風圈、外圍環流在掃過台灣時，就受到台灣高山地形破壞，強度開始下降，但暴風圈仍有300公里以上。
昨天傍晚左右，薔琵颱風的西側雲系就已經比較鬆散，而待在海面上的東側雲系，結構依然完整，且持續有強對流發展的「螺旋雨帶」，看起來颱風就像被切一半，直到昨天入夜至今天凌晨，薔琵颱風開始在宜蘭近海「打轉」，這段時間薔琵颱風強度被大幅削弱。
劉沛騰解釋，薔琵颱風打轉過程中，由於中心更靠近陸地，最核心的環流替北東帶來劇烈風雨，卻也被地形不斷破壞，直到今天上午7點至8點，薔琵轉完圈準備北上，對流已經相當不明顯，暴風圈也縮小到250公里，所以衛星雲圖已經難以尋找颱風中心，只能觀察到颱風東側、在海面上相對較完整的雲系。
劉沛騰強調，颱風的強度和結構，與海溫脫不了關係，薔琵被台灣地形重創後，今明兩天北上，海溫只會更冷，加上北方乾空氣較多，預期無法再維持典型颱風的樣貌，今天下半天就會減弱成輕颱，颱風部分水氣也已經透過中層大氣，順著西風槽脊線被輸送到東北側、韓國一帶。
劉沛騰總結，台灣的高山地形確實是颱風難以攻略的對手，不過就算強度減弱，颱風靠近台灣仍已經帶來相當可觀的強風豪雨，今天降雨區域會開始從北部、東半部，逐漸轉往西半部，預估這波降雨還會持續，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區進一步縮小。
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