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場次 日期、時間 客隊 主隊 G1 10/24（六）08：00 光芒 釀酒人 G2 10/25（日）08：00 光芒 釀酒人 G3 10/27（二）08：00 釀酒人 光芒 G4 10/28（三）08：00 釀酒人 光芒 G5* 10/29（四）08：00 釀酒人 光芒 G6* 10/31（六）08：00 光芒 釀酒人 G7* 11/1（日）08：00 光芒 釀酒人

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（24）日在密爾瓦基美國家庭球場登場，由國聯冠軍釀酒人迎戰美聯冠軍坦帕灣光芒。釀酒人首局靠葉力奇（Christian Yelich）三壘安打與康崔拉斯（William Contreras）適時安打取得2分領先，儘管光芒第四局追回1分，但釀酒人七局下再靠喬里歐（Jackson Chourio）安打追加保險分，終場釀酒人以3：2擊退光芒，率先搶下系列賽首勝，「火球怪物」米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）主投5局僅失1分順利奪下勝投。釀酒人首局便展開攻勢，首棒喬里歐率先敲出安打，隨後葉力奇擊出中外野方向三壘安打，送回喬里歐，替釀酒人打破僵局。接著康崔拉斯補上左外野安打，讓葉力奇跑回本壘，釀酒人首局就取得2：0領先。光芒首局同樣曾攻占一、二壘，但卡米內羅（Junior Caminero）擊出平飛球形成雙殺，錯失追分機會。釀酒人首戰派出火球王牌米肖羅斯基先發，此役開局雖然面臨一、二壘有人的危機，但成功利用平飛球雙殺化解失分。光芒直到第四局才突破他的壓制追回1分，未能在前半段取得領先。米肖羅斯基首局面對光芒開路先鋒迪亞茲（Yandy Díaz），第一球便以103.5英里（約166.5公里）的四縫線快速球震撼全場，現場觀眾也立即爆出驚呼聲。根據MLB自2008年啟用投球追蹤系統以來的紀錄，世界大賽原先最快球是查普曼（Aroldis Chapman）在2016年效力芝加哥小熊時投出的103.2英里，如今被米肖羅斯基提高到103.5英里。米肖羅斯基主投5局、被敲4安打、失1分、投出3次三振和1次保送，而光芒馬丁尼茲同樣投5局、被敲5安、失2分，送出5次三振。光芒第四局追回1分後，雙方陷入低比分拉鋸，釀酒人直到七局下才再度突破對手防線。當時普拉特（Cooper Pratt）先選到保送，漢米爾頓（David Hamilton）隨後以滾地球推進跑者，接著喬里歐敲出右外野安打，普拉特跑回本壘，釀酒人將領先擴大至3：1。釀酒人八局下仍有追加分數的機會，康崔拉斯（William Contreras）率先敲出左外野安打，圖朗（Brice Turang）選到保送，形成一、二壘有人局面，隨後普拉特（Cooper Pratt）擊出三壘方向野手選擇，釀酒人提出挑戰成功，改判二壘跑者出局，攻勢最終未能轉換成分數。九局上，釀酒人派出終結者梅吉爾（Trevor Megill）登板關門，迪亞茲（Yandy Díaz）擊出三壘滾地球出局後，阿蘭達（Jonathan Aranda）、辛普森接連敲安，以及卡米內羅保送形成滿壘危機，希克斯敲出雙殺打原本比賽結束，但光芒提出挑戰後改判，追到只剩1分差，最後梅吉爾穩住陣腳丟出再見三振，終場釀酒人以3：2擊敗光芒，世界大賽系列賽取得1勝0敗領先。釀酒人今年例行賽以103勝59敗稱霸國聯，光芒則以98勝64敗登上美聯龍頭，兩支球隊都在爭取隊史第一座世界大賽冠軍。本屆系列賽採七戰四勝制，釀酒人擁有主場優勢，前兩戰都在密爾瓦基舉行。第二戰預定台灣時間10月25日上午8點登場，光芒將由拉斯穆森（Drew Rasmussen）先發，力求扳平系列賽。