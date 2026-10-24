我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風薔琵來襲，台北市長蔣萬安昨晚坐鎮災害應變中心，一夜未眠，今早受訪時，不僅罕見戴上眼鏡，疲態臉色也藏不住。北市發言人魏汶萱透露，北市路樹傾倒案件已經從晚上8點的280件，短短幾個小時暴增到700多件。擔心深夜隨時有突發狀況，所以市長決定直接留宿災害應變中心，確保遇到緊急事件時，能第一時間掌握、立即協調處理。魏汶萱表示，晚上11點，電梯門一打開，出現在眼前的，是背著後背包的蔣萬安市長，他說，放心不下各地接連傳出的災情，所以又回到災害應變中心（EOC）坐鎮，和市府團隊一起掌握最新狀況。魏汶萱說，這一夜大家很難睡得安穩，從深夜到清晨，外面的風雨沒有停過，災情通報也沒有停過。一大早走進災害應變中心，就看到市長已經坐在會議室裡，聽取最新災情報告，持續掌握搶修與復原進度。魏汶萱也表示，忙完一輪，蔣萬安突然說：「同仁和媒體朋友都很辛苦，走！我們去買咖啡。」在災情不斷傳來、所有人都繃緊神經的時候，他惦記著整夜駐守的同仁。原來，讓大家安心，是市長最重要的事。魏汶萱表示，在災害應變中心裡，同仁整夜駐守，緊盯每一筆災情通報，不斷接聽電話、確認進度、聯繫各局處。而在災害應變中心外，還有更多看不見的辛苦。但經歷這一夜，她想告訴大家：每一件案件的背後，都是市民的生活；每一次通報的背後，都有一群人正在努力。魏汶萱說，颱風的威力真的很大，後續還有許多復原工作要做。但她相信，只要大家繼續一起努力，一定能讓城市盡快恢復原本的樣貌。當大家在家裡躲避風雨，謝謝你們選擇走進風雨裡。身為幕僚，這兩天最深刻的感受，是看見這麼多公務同仁，為了市民的安全，不眠不休地付出。這些努力，不一定都會被看見。但她知道，這座城市能夠持續運作，背後就是有大家默默撐著。