薔琵颱風攪局光復節3天連假，中央氣象署今（24）日持續發布海上、陸上颱風警報，雖然颱風強度逐漸減弱，但北部、東半部仍須留意強風豪雨，預計今晚風雨才會逐漸緩和。不少上班族好奇，如果連假期間碰上政府宣布停班停課，是否能再補休一天？原本請好的特休能不能取消？對此，勞動部及行政院人事行政總處都有相關說明，颱風停班並不等於國定假日，因此不會自動多補一天假，至於特休能否重新安排，則須由勞雇雙方協商。
光復節連假遇颱風假能補休嗎？10/26不會自動順延
今年光復節為10月25日（日），依行政院人事行政總處公布的2026年政府行政機關辦公日曆表，10月26日（一）補假，連同10月24日（六）、25日（日），形成3天連假。不過，薔琵颱風正好在連假期間影響台灣，也讓不少民眾關心，若政府宣布停止上班上課，是否可以再多放一天？
根據人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業Q&A》，颱風停班停課主要是為了保障民眾安全，讓民眾有時間防範災害、處理災情及進行後續復原，屬於天然災害的緊急應變措施，並非一般假日，因此沒有另外補假的規定。
換句話說，如果10月26日原本就是光復節補假，即使當天宣布颱風停班，也不會自動延後至10月27日再補一天。 至於民間企業，則須依《勞動基準法》、勞動契約及公司相關規定安排假期，不能直接認定遇到颱風就能多休一天。
颱風假不上班會扣薪嗎？不能強迫請特休
除了補假問題，颱風期間是否需要出勤、薪水會不會被扣，也是上班族關心的重點。
依勞動部《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，如果勞工的工作所在地、居住地，或正常上下班必經地區，其中一處已宣布停止上班，勞工因此未出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不得強迫勞工改請事假或特休，更不能因此扣發全勤獎金、解僱或做出其他不利處分。
不過，颱風假並非《勞動基準法》規定的國定假日，對於勞工未出勤期間的薪資，勞動部採取「宜不扣發工資」原則，並非所有企業都依法必須照常給薪，仍應依相關規定及勞雇約定處理。
特休剛好遇到颱風假怎麼辦？勞動部：雙方協商
如果原本就已經安排特休，卻剛好碰上政府宣布停班停課，能不能取消特休、改天再放？
勞動部說明，現行法規對於已排定的特休遇到天然災害停止上班，並沒有明文規定一定可以取消或重新安排，因此須由勞雇雙方協商。
也就是說，已經核准的特休不會因為颱風停班就自動退還，但也不是完全不能更改，勞工可以與雇主討論是否取消原定特休，改由其他日期休假。
薔琵颱風逐漸遠離！連假天氣好轉、10/26中南部放晴
中央氣象署表示，薔琵颱風今（24）日上午8時中心位於宜蘭東方約150公里海面，持續向北轉東北移動，強度逐漸減弱、暴風圈也持續縮小。不過，北部、東半部仍受到颱風環流影響，雙北及桃竹苗山區有局部豪雨機率，預計下午雨勢逐漸減弱。此外，北部、東北部海面仍出現6公尺以上巨浪，民眾連假出遊應避免前往海邊活動。
至於連假後續天氣，明（25）日起隨著薔琵颱風遠離，北部降雨減少，中南部有機會見到陽光，東半部仍有局部短暫雨。10月26日（一）光復節補假當天，東半部、恆春半島仍有零星降雨，桃園以北也有短暫雨機率，中南部大致晴朗，午後山區須留意局部短暫陣雨，整體而言，連假後半段天氣將逐漸穩定。
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今年光復節為10月25日（日），依行政院人事行政總處公布的2026年政府行政機關辦公日曆表，10月26日（一）補假，連同10月24日（六）、25日（日），形成3天連假。不過，薔琵颱風正好在連假期間影響台灣，也讓不少民眾關心，若政府宣布停止上班上課，是否可以再多放一天？
根據人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業Q&A》，颱風停班停課主要是為了保障民眾安全，讓民眾有時間防範災害、處理災情及進行後續復原，屬於天然災害的緊急應變措施，並非一般假日，因此沒有另外補假的規定。
換句話說，如果10月26日原本就是光復節補假，即使當天宣布颱風停班，也不會自動延後至10月27日再補一天。 至於民間企業，則須依《勞動基準法》、勞動契約及公司相關規定安排假期，不能直接認定遇到颱風就能多休一天。
除了補假問題，颱風期間是否需要出勤、薪水會不會被扣，也是上班族關心的重點。
依勞動部《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，如果勞工的工作所在地、居住地，或正常上下班必經地區，其中一處已宣布停止上班，勞工因此未出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不得強迫勞工改請事假或特休，更不能因此扣發全勤獎金、解僱或做出其他不利處分。
不過，颱風假並非《勞動基準法》規定的國定假日，對於勞工未出勤期間的薪資，勞動部採取「宜不扣發工資」原則，並非所有企業都依法必須照常給薪，仍應依相關規定及勞雇約定處理。
如果原本就已經安排特休，卻剛好碰上政府宣布停班停課，能不能取消特休、改天再放？
勞動部說明，現行法規對於已排定的特休遇到天然災害停止上班，並沒有明文規定一定可以取消或重新安排，因此須由勞雇雙方協商。
也就是說，已經核准的特休不會因為颱風停班就自動退還，但也不是完全不能更改，勞工可以與雇主討論是否取消原定特休，改由其他日期休假。
中央氣象署表示，薔琵颱風今（24）日上午8時中心位於宜蘭東方約150公里海面，持續向北轉東北移動，強度逐漸減弱、暴風圈也持續縮小。不過，北部、東半部仍受到颱風環流影響，雙北及桃竹苗山區有局部豪雨機率，預計下午雨勢逐漸減弱。此外，北部、東北部海面仍出現6公尺以上巨浪，民眾連假出遊應避免前往海邊活動。
至於連假後續天氣，明（25）日起隨著薔琵颱風遠離，北部降雨減少，中南部有機會見到陽光，東半部仍有局部短暫雨。10月26日（一）光復節補假當天，東半部、恆春半島仍有零星降雨，桃園以北也有短暫雨機率，中南部大致晴朗，午後山區須留意局部短暫陣雨，整體而言，連假後半段天氣將逐漸穩定。