北韓領導人金正恩，近日遭海外社群瘋傳腦出血死亡，甚至延伸出妹妹金與正已接掌權力等說法，就在傳聞引發關注之際，北韓官媒24日又公布金正恩主持全軍連級指揮官大會的畫面，不僅要求全面提升部隊戰力、嚴明軍紀，更喊話打造「最強軍隊」，再度展現對軍方的掌控。
根據《韓聯社》報導，金正恩於22日至23日，在平壤主持「朝鮮人民軍第3次連長大會」，並發表題為「新時代建設強大軍隊與連長的任務」的演說。金正恩強調，要透過培養最強連隊，打造最強大的軍隊，加速推進北韓軍事改革。
金正恩要求全軍各連隊，全面強化思想教育、軍事技術訓練與紀律，提升部隊戰鬥能力，讓各連隊都能獨立、順利執行各類作戰任務。他也要求指揮官在嚴格軍紀下，改善連隊管理與官兵生活，顯示北韓除了追求戰力提升，也試圖從軍隊基層強化管理與執行力。
這場大會受到關注，也與金正恩近日遭傳死亡有關。相關說法最初來自1名旅居美國的中國異議人士、在社群平台X發布的貼文，聲稱金正恩因腦出血昏迷，赴北京接受治療後死亡，但未提出具體證據。英、美及印度部分媒體隨後轉載，讓傳聞迅速擴散。
北韓官媒20日已公布金正恩與妻子李雪主、女兒金主愛，參觀平壤服裝與鞋類展覽的照片；韓國國家情報院23日也向國會表示，相關死亡傳聞並非事實。如今北韓再公布金正恩主持軍事大會的畫面，持續呈現他的公開活動。
《韓聯社》並指出，這是北韓今年2月勞動黨第九次代表大會後，首次召集全軍參與的大規模軍事會議。金正恩親自出席並要求強化基層戰力，凸顯軍隊整頓與戰備，仍是平壤的重要政策方向。
不過，北韓官方並未明示，這場會議是否與金正恩的死亡傳聞有關，從金正恩的演說內容來看，北韓當前更明確釋出的訊號，是要求軍隊從基層提升戰力、紀律與作戰執行能力。
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金正恩要求全軍各連隊，全面強化思想教育、軍事技術訓練與紀律，提升部隊戰鬥能力，讓各連隊都能獨立、順利執行各類作戰任務。他也要求指揮官在嚴格軍紀下，改善連隊管理與官兵生活，顯示北韓除了追求戰力提升，也試圖從軍隊基層強化管理與執行力。
這場大會受到關注，也與金正恩近日遭傳死亡有關。相關說法最初來自1名旅居美國的中國異議人士、在社群平台X發布的貼文，聲稱金正恩因腦出血昏迷，赴北京接受治療後死亡，但未提出具體證據。英、美及印度部分媒體隨後轉載，讓傳聞迅速擴散。
北韓官媒20日已公布金正恩與妻子李雪主、女兒金主愛，參觀平壤服裝與鞋類展覽的照片；韓國國家情報院23日也向國會表示，相關死亡傳聞並非事實。如今北韓再公布金正恩主持軍事大會的畫面，持續呈現他的公開活動。
《韓聯社》並指出，這是北韓今年2月勞動黨第九次代表大會後，首次召集全軍參與的大規模軍事會議。金正恩親自出席並要求強化基層戰力，凸顯軍隊整頓與戰備，仍是平壤的重要政策方向。
不過，北韓官方並未明示，這場會議是否與金正恩的死亡傳聞有關，從金正恩的演說內容來看，北韓當前更明確釋出的訊號，是要求軍隊從基層提升戰力、紀律與作戰執行能力。